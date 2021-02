Economía Protegidos y seguros también en el trabajo lunes 15 de febrero de 2021 , 11:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los riesgos derivados de la pandemia del covid-19 han activado en las empresas de un modo prioritario todo lo que tiene que ver con la prevención y seguridad en el trabajo. Además, lo han hecho de una manera que hasta ahora solo era conocida en los laboratorios especializados en temas víricos y bacterianos, extrapolándose estas medidas a todo tipo de puestos de trabajo. Con una gran rapidez, se han creado protocolos de actuación en todas las empresas para proteger a los trabajadores frente a los posibles contagios. Es por eso que las medidas de protección que estaban pensadas solo para un grupo pequeño de profesionales o empresas, han comenzado a extenderse, sea cual sea su profesión y puesto de trabajo.

Podemos comenzar hablando de los guantes, que tras una primera etapa de recomendación, luego fueron desaconsejados para el uso habitual. Es decir, no se aconseja guantes para ir a la compra o para andar por la calle, pero los profesionales que ya los usaban deben extremar las precauciones cuando los compran, porque ahora no solo han de pensar en proteger las manos de posibles arañazos o abrasiones, sino también del virus. Otra precaución importante en las empresas y para todos los profesionales, y por la misma razón anterior, es el uso de gel hidroalcohólico. En las dependencias de la empresa es imprescindible tener puntos de dispensación de gel, tanto para los clientes, como para el personal, y ambos casos, en lugares donde se prevé que se tocarán cosas, como cerca de la máquina del café, de la fotocopiador o la impresora.

La tercera precaución es la del distanciamiento social, que debe mantenerse en la empresa, distanciando mesas o colocando mamparas, evitando hacer colas o puntos de encuentro. Muchas empresas han tenido que hacer grandes inversiones para hacer esto posible en un tiempo récord. Y la última recomendación, tener en cuenta los contactos cercanos para los casos en los que se detecte un positivo. De esta forma, podremos controlar y reducir los casos potenciales. Como hemos señalado, solo quienes trabajaban en laboratorios tomaban antes unas precauciones que ahora debemos tomar todos, pero que deben adaptarse a las condiciones de nuestra profesión, porque no es lo mismo estar una cafetería o restaurante, que estar en la taquilla de un cine, o dependiente en una tienda de zapatos. En cualquier caso, la protección siempre debe realizarse aplicando el sentido común al uso de los distintos medios a nuestra disposición.

