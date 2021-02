Opinión Para que nadie se quede atrás Paola Laynez Más artículos de este autor Por lunes 15 de febrero de 2021 , 07:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La prolongación en el tiempo de la crisis económica y social provocada por el coronavirus está agudizando la situación de muchas familias, que no disponen ya ni de lo más básico para sobrevivir. A ellos precisamente va dirigida la ayuda de 100.000 euros aprobada en el último Pleno municipal para que entre 400 y 500 familias almerienses puedan beneficiarse de esta partida destinada a comida, higiene y aseo. Las políticas sociales deben ser siempre una prioridad en la acción de gobierno, pero más en una situación como la actual, por eso está previsto implementar esta cantidad en función de las necesidades más básicas y urgentes de las familias más vulnerables a las que el COVID ha dejado sin ingresos de ningún tipo. Somos conscientes, además, de que la agilidad en la tramitación es fundamental en estos casos en los que hay familias, muchas con niños y de corta edad, que no tienen tiempo para esperar porque les falta lo más básico. Una tramitación abreviada y el alto conocimiento de cada caso por parte de los técnicos de los Servicios Sociales Comunitarios municipales son imprescindibles para otorgar la ayuda que se necesita y hacerlo cuando se necesita. La llegada de la tercera ola de contagios por COVID y la implantación de medidas de contingencia para frenar su propagación, como el cierre perimetral de la capital, el cierre de la hostelería y el del comercio no esencial durante dos semanas, más lo que llevan arrastrando, ha llevado a muchas familias (algunas subsistían con economía sumergida o de la venta ambulante) a una situación límite después de un año muy difícil. De ahí la importancia de contar con esta ayuda de emergencia que va a facilitar una prestación condicionada a la no disponibilidad de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades más básicas. Por lo pronto, y solo en ayudas directas para los más necesitados, desde el Área de Familia llevamos gestionados 600.000 euros. Una cantidad importante que el Ayuntamiento ha acompañado de otras políticas sociales y medidas municipales que implican rebajas fiscales, ayudas directas a sectores económicos comprometidos por la crisis, como el comercio y la hostelería, bonos al consumo y diferentes iniciativas enmarcadas primero en el 'Plan re-activa20' y ahora en el 'Plan re-activa21'. Porque no debemos permitir que nadie se quede atrás. Paola Laynez Concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Almería 16 artículos Todos los firmantes