Proyecto Hombre Almería atendió a 240 personas martes 17 de octubre de 2023 , 15:27h Presenta su memoria de 2022 arropado por las instituciones de Almería Proyecto Hombre Almería cerró el año pasado con un total de 242 personas atendidas dentro de sus programas de tratamiento y 1.282 en los programas de prevención, teniendo en cuenta que los programas de tratamiento son procesos de continuidad que se mantienen, aunque termine el año para que la persona pueda finalizar su plan de rehabilitación. Así se recoge en la memoria correspondiente a 2022 que ha presentado la directora presidenta de Proyecto Hombre Almería, Ana Isabel Mazón; el vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar; el concejal de Integración Social, Óscar Bleda; y el director de la UNED Almería, José Jesús Gázquez en un acto desarrollado en las instalaciones de la Universidad a Distancia en Almería (UNED). El vicepresidente ha hecho hincapié en la importancia de este asunto, así como lo esencial que es la prevención: “Desde la Diputación somos conscientes que la problemática de las adicciones agrava la situación de la sociedad almeriense en su conjunto. El uso y abuso de las redes sociales agrava la situación”. “El abuso en jóvenes nos preocupa mucho, así como la situación que viven las personas que han tenido una adicción en pueblos pequeños. Desde el Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones somos conscientes que hay que trabajar en la prevención e información para evitar estas situaciones”, ha señalado Escobar. El concejal ha agradecido a Proyecto Hombre "su incansable labor" y ha puesto de manifiesto "la importancia que tiene que entidades de este tipo, que ayudan a las personas en unos momentos complicados de sus vidas, estén presentes en la ciudad". Bleda ha puesto en valor "la importancia de la prevención y la sensibilización entre las personas más jóvenes como herramienta para reducir el consumo tanto de sustancias estupefacientes como de tabaco y alcohol". Igualmente, el edil ha querido agradecer el trabajo que realizan los 54 voluntarios de la organización y ha asegurado que "desde el Ayuntamiento de Almería seguiremos estrechando los lazos de colaboración tanto con Proyecto Hombre como con cualquier entidad o asociación de carácter social cuya finalidad sea mejorar la vida de los almerienses". Por su parte, la presidenta de Proyecto Hombre Almería ha dado detalles del perfil de usuario que acude: “Vemos que se mantiene el perfil de personas que demandan ayuda al centro de personas trabajadoras, que están laboralmente insertadas. Por eso hacemos hincapié a las empresas para que puedan tener planes de prevención laboral”. “En cuanto a los jóvenes, hay una mayor demanda de mujeres de 18 años respecto a varones”, ha indicado Mazón. Otro dato relevante es que la edad media es de 16 años y la demanda principal de tratamiento es por consumo de cannabis, como se ha explicado en el acto. María del Mar Esparza, Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería ha indicado que estamos siempre de la mano con Proyecto Hombre y seguiremos estableciendo sinergias y programas de prevención y detección. Muchos casos de mujeres adultas y jóvenes asisten a los centros Municipales de información a la mujer y al centro provincial con alto consumo con adicciones, un alto consumo de estupefacientes en edades cada vez más tempranas, hay un estigma social además en los municipios más pequeños. Por eso hay que hacer hincapié en la prevención y estar en alerta a las señales de los más jóvenes. Gázquez ha relatado que “para la UNED es un privilegio poder ser anfitrión de esta memoria y constituye un honor. Felicitamos y damos la gracias al trabajo que realizan en favor de la sociedad almeriense”. Según los datos que se recogen en la memoria el perfil medio de la persona que recurre a los programas de Proyecto Hombre es un varón de 34 años de edad, vecino de la capital con estudios finalizados de ESO y que se ha incorporado al mercado laboral. La demanda de tratamiento es por consumo de cocaína. En cuanto al perfil de las mujeres que acuden a PH es de 45 años, incorporadas al mercado laboral que demandan tratamiento por consumo de cocaína o de alcohol en un 33% por igual. Respecto a los jóvenes, a diferencia de los adultos, la demanda de las mujeres se sitúa por encima de la de los hombres, situándose en un 54%. La edad media es de 16 años y la demanda principal de tratamiento es por consumo de cannabis. Por otro lado, como señalan desde Proyecto hombre, prevenir el consumo de sustancias es el primer paso para que las adicciones no se produzcan. Desde PH Almería se da mucha importancia a la labor de prevención y todos los años se desarrollan programas en centros educativos y empresas. Durante este año se han llevado a cabo 18 talleres de formación a mediadores, mediante el programa Forma Joven del IAJ sobre el uso adecuado de los móviles y sobre los juegos de apuestas por internet Se han realizado en Almería capital y provincia 2 en Roquetas de Mar, 2 en Vícar, El Ejido, Adra, Las Norias, Cantoria, Serón, Pulpí y Aguadulce. De igual forma se han realizado programas de prevención universal de 'Ciudades ante las Drogas' en Antas y Zurgena y programas generando espacios de salud y fomento de actividades de ocio y tiempo libre saludable mediante el IRPF andaluz en los IES La Salle, de Almería, y Mar Serena, de Pulpí. Por último, se ha llevado a cabo el programa 'Juego de Llaves' en los institutos Argar, Azcona, Rubio Ortiz y La Salle.

