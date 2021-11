Punto de vacunación sin cita en El Ejido para los mayores de 65 años

viernes 26 de noviembre de 2021 , 11:37h

Distrito Sanitario Poniente de Almería, perteneciente a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, habilitará un punto de vacunación sin cita previa en El Ejido para administrar la dosis de refuerzo entre las personas mayores de 65 años. Se ubicará en el Estadio Municipal de Santo Domingo y se podrá acudir directamente, de tres a seis de la tarde.

En este punto de vacunación, se administrará Pfizer o Moderna. Salud recomienda una tercera vacuna entre las personas más vulnerables, seis meses después de haber completado la pauta inicial. Este periodo de tiempo se reduce a tres meses en caso de haber recibido AstraZeneca. Esta misma semana se ha abierto el calendario de vacunación para las personas de entre 65 y 69 años de edad, así como para el personal sanitario. No obstante, también podrán vacunarse sin cita los mayores de 70 que no hayan recibido aún la dosis de refuerzo.

La gerente de Distrito Sanitario Poniente, Enriqueta Quesada, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con la concejala de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de El Ejido, Luisa Barranco, para analizar los casos registrados en el municipio y perfilar los detalles del nuevo punto de vacunación, que se habilitará en un espacio cedido por el consistorio ejidense para este fin. Al encuentro también han acudido el director de la Unidad de Salud Pública, Francisco Ruiz, y la directora de Enfermería, Laura Alonso.

En esta reunión, Distrito Sanitario Poniente y Ayuntamiento de El Ejido han ratificado su disposición a seguir trabajando de la mano para proteger a la población frente a la covid-19. La coordinación entre administraciones es clave para optimizar los recursos humanos y materiales disponibles. “Desde el Ayuntamiento de El Ejido volvemos a colaborar con la Consejería de Salud, la delegación en Almería y Distrito Poniente en la cesión de un espacio acorde a los requerimientos para dar continuidad al proceso de vacunación”, ha confirmado Barranco.

Por su parte, Quesada ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido y ha animado a la población mayor de 60 años a aprovechar el punto de vacunación sin cita para poder recibir la dosis de refuerzo “cuanto antes”. No obstante, ha recordado que también pueden pedir cita a través de los canales habituales: ClicSalud, Salud Responde o en su centro de salud. Asimismo, la gerente ha hecho un llamamiento a la población para no bajar la guardia y ha subrayado la importancia de seguir aplicando las medidas sanitarias establecidas. “Usar mascarilla en espacios cerrados y en espacios abiertos donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad, ventilar las habitaciones y desinfectar de forma habitual las manos nos sigue protegiendo frente al virus. Es importante tenerlo presente en nuestro día a día”, ha dicho.

El punto de vacunación sin cita de El Ejido se ha habilitado para los usuarios de las zonas básicas de gestión sanitaria de Distrito Poniente, que comprende Roquetas de Mar, El Ejido, Adra, Vícar, Berja y Laujar de Andarax.