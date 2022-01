PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Ampliar Que es el IGTV de Instagram y cómo usarlo eficazmente Escucha la noticia Instagram tiene una capacidad única para tomar lo mejor de otras redes sociales y adaptarlo a su servicio, aumentando y reteniendo su audiencia. Por ejemplo, hace relativamente poco, Instagram ha introducido una nueva función IGTV que actúa como una especie de televisión dentro de la red social. Puede utilizarse para grabar vídeos de hasta 60 minutos de duración. Lo más probable es que de esta manera los desarrolladores quisieran competir con YouTube. En esta guía, describimos IGTV, sus características y beneficios. Vamos a llegar al fondo de la cuestión. Qué es IGTV en Instagram IGTV es Instagram TV, que es una sección y app del mismo nombre que está totalmente sincronizada con tu perfil de insta. Está diseñado para grabar y publicar vídeos largos en vertical. IGTV puede describirse como una especie de servicio de alojamiento de vídeos de Instagram, que funciona según el principio de YouTube. Instagram TV tiene ese nombre por una razón: realmente se parece a un buen televisor de los de antes. Pero hay una diferencia: en cuanto abres la aplicación, comienzan a reproducirse los clips que han sido seleccionados específicamente para ti. Esto distingue ventajosamente a Instagram TV de YouTube, donde antes de ver hay que decidir qué ver, y esto puede ser problemático. Las visitas de igtv no son más difíciles de conseguir que las visitas normales de los vídeos de Instagram. En Lowcost smm - https://lowcostsmm.com/es/ también es barato tener seguidores y likes. IGTV consta de cuatro secciones principales: Recomendaciones seleccionadas por un algoritmo basado en tus intereses.

El contenido de los usuarios de su lista de suscripción.

Los vídeos que han ganado más popularidad.

Vídeos que no has terminado de ver.

No tienes que ir a la propia aplicación de IGTV. Los vídeos también se pueden ver directamente a través de Instagram haciendo clic en el icono. La versión web permite incluso abrir el vídeo a pantalla completa. Los contenidos son creados por los propios usuarios, que aquí se denominan canales. IGTV está totalmente sincronizado con tu perfil en la red social. Estarás suscrito a los canales de todos los usuarios como lo estás en Instagram. Si te das de baja de alguien en IGTV, esta acción también tiene lugar en tu perfil de Instagram. Cabe destacar que actualmente IGTV no tiene anuncios. En el futuro, los desarrolladores van a introducir un sistema de recompensas para los usuarios por los contenidos publicados y, tal vez, esta innovación se base en los anuncios. En qué se diferencia IGTV de los vídeos normales de Instagram Con IGTV, los desarrolladores de Instagram intentan cambiar el paradigma actual de las redes sociales, donde el primer lugar siempre ha sido el feed de suscripciones. En IGTV, un feed de recomendaciones algorítmicas es lo primero. Se selecciona en función de tus opiniones anteriores e intereses identificados, y no importa si estás suscrito a sus autores o no. En otras palabras, IGTV en Instagram es más un contenido viral. Aquí podrás ver vídeos incluso de usuarios a los que no estás suscrito. Por si fuera poco, puedes consultar las secciones con clips populares o ver los contenidos de tus canales favoritos. A diferencia de las Historias, IGTV permite a los usuarios publicar contenidos más significativos, ya que la duración máxima de un vídeo aumenta a 60 minutos. Al mismo tiempo, la orientación del vídeo sólo puede ser vertical. Es un formato al que los usuarios de móviles están acostumbrados desde hace tiempo, pero no es muy adecuado para grabar grandes eventos o contenidos profesionales. Entrar en la sección de Populares o en los vídeos recomendados por los usuarios sólo puede aportar muchas visitas. Las suscripciones son un poco más complicadas aquí. El botón "Suscribirse" sólo está disponible en la página del canal, y como sabes, a nadie le gusta hacer clics adicionales. Por lo tanto, a diferencia de los vídeos de Youtube o del feed de Instagram, IGTV es más bien un contenido único. Por ello, muchas personas no intentan invertir en estos contenidos. La participación en IGTV también es diferente. Hay que reconocer que todavía no es para mejor. Mientras que los vídeos en Instagram obtienen una media de 70-200 mil "me gusta" por cada millón de visualizaciones, este indicador es menor en IGTV: sólo 30-60 mil. Los usuarios dejan peores comentarios: de media, un vídeo recibe entre 4 y 10 veces menos comentarios. Esto se debe probablemente a la novedad del formato. Sin embargo, IGTV es una apuesta seria por la competencia. Además, cabe destacar que tampoco nadie creía en el formato Stories al principio. Cómo crear un canal en IGTV Utilizar IGTV es muy sencillo. No solo es compatible con la versión móvil, sino también con la de escritorio, y puedes crear tu canal tanto a través de la app de Instagram como de IGTV. A través de la aplicación Instagram Si ya tienes la aplicación de Instagram instalada y tienes una cuenta, no necesitas instalar nada adicional. Lo único que tienes que hacer es sincronizar tu perfil con tu canal de IGTV. Para ello: Abre la aplicación de Instagram y accede a tu cuenta.

Haga clic en el icono con el icono de la televisión.

En la ventana que se abre, haz clic en el icono del engranaje y luego selecciona la opción "Crear canal".

Lea el texto introductorio, haga clic en "Siguiente" y luego en "Crear canal" de nuevo. ¡Hecho! El canal ha sido creado. Ahora, en lugar de un engranaje, verás una miniatura de tu avatar y podrás añadir vídeos a IGTV. Los usuarios también pueden crear un canal o ver IGTV desde su ordenador. Para ello, dirígete a la sección correspondiente a través del sitio web de Instagram. A través de la aplicación IGTV Para crear tu canal a través de la aplicación móvil independiente IGTV, primero tienes que instalarla. Puedes descargar la aplicación de forma gratuita en las tiendas oficiales Google Play y AppStore. Después de instalar la aplicación, ábrela y sigue unos cuantos pasos más para crear una cuenta: Accede a tu perfil de Instagram.

Haga clic en el icono del engranaje que aparece junto a la barra de búsqueda.

Seleccione "Crear un canal".

Lea el mensaje de bienvenida, haga clic en "Siguiente" y confirme la creación del canal.

El canal se crea y sincroniza con tu cuenta de Instagram, y podrás subir y ver vídeos tanto desde IGTV como desde la web o la app de Instagram.

Tenga en cuenta que sólo se puede crear un canal desde una cuenta. Formato de vídeo IGTV IGTV es una sección completamente separada de Instagram que tiene sus propios requisitos de contenido. Los parámetros del vídeo en IGTV son los siguientes: Duración mínima. El vídeo debe tener una duración no inferior a un minuto.

Duración. La duración máxima de un vídeo en IGTV difiere según el dispositivo desde el que se suba. Si se utiliza una aplicación móvil, la duración máxima del vídeo es de 15 minutos. En el caso de que la descarga se realice desde un PC es de 1 hora.

Tamaño. El tamaño máximo del vídeo para IGTV es de 5,4 GB.

El único formato que admite IGTV es el MP4.

La resolución del vídeo debe ser como mínimo de 720p. Velocidad de fotogramas: al menos 30 fotogramas por segundo. La administración de Instagram también pide que se cumpla la política de contenidos de la empresa para evitar el bloqueo de cuentas o la eliminación de vídeos. Tamaño de la portada para IGTV Puedes establecer una portada para cada vídeo. El tamaño recomendado por la administración es de 420 por 654 píxeles. Ten en cuenta que la portada no se puede editar después de subirla, así que ten cuidado con la imagen que vas a utilizar como "cara" de tu vídeo. No sólo importan las visitas, sino también los suscriptores y los "me gusta". El enlace https://capitansmm.com a capitansmm es una forma rápida de conseguir un activo para YouTube e Instagram. Carga de vídeos Para subir tu vídeo puedes utilizar una aplicación móvil, un PC o utilizar la publicación en diferido. Dependiendo de la opción que elija, el procedimiento difiere un poco. Cargar el vídeo desde la aplicación móvil: Abre la aplicación Instagram o IGTV.

Haga clic en el icono "+".

Selecciona el archivo de la galería de tu dispositivo.

Seleccione la carátula de su clip. Puede ser una imagen de su vídeo o una imagen independiente.

Introduzca el título de su vídeo y su descripción.

Selecciona los ajustes de vídeo. Por ejemplo, puedes añadir una vista previa, compartir automáticamente tu clip en Facebook o subir un segmento a Instagram.

Cuando esté listo, haga clic en Publicar. Cómo añadir vídeo a través del navegador (PC): Abre el sitio web de Instagram y accede a tu cuenta.

Desde tu perfil, ve a la sección de IGTV haciendo clic en el icono correspondiente.

Seleccione el botón "Cargar".

Arrastre y suelte o seleccione el archivo a cargar.

Elige una carátula para tu vídeo, haz una breve descripción y configura los ajustes.

Guardar en borrador o publicar inmediatamente. Cuando la subida esté terminada, el vídeo aparecerá en tu perfil de IGTV así como en tu perfil de Instagram en la sección de Historias ancladas. Analítica en IGTV Cada vídeo tiene sus propias estadísticas. Sin embargo, francamente, es bastante pobre. De las estadísticas del canal sólo se puede ver: vistas;

número de likes y comentarios;

porcentaje de visualizaciones de vídeos;

un gráfico de retención de la atención del público. Por supuesto, estos datos no son suficientes para una analítica completa, por lo que es probable que los desarrolladores de Instagram trabajen en la ampliación de los parámetros de las estadísticas de IGTV en el futuro. Ten en cuenta que IGTV cuenta las visualizaciones sólo si un usuario ha visto el vídeo durante 3 segundos o más. Todo lo demás no se cuenta en las estadísticas. Ideas de vídeo para Instagram TV IGTV ofrece un formato interesante, pero no sólo importa el asesoramiento técnico, sino también el contenido de tu vídeo, su singularidad y originalidad. El contenido de baja calidad sin tema o idea interesante no lo verá nadie. Por ello, hemos seleccionado las ideas más populares para los vídeos de IGTV: La gente siempre está interesada en saber "¿Cómo? Cómo crear algo con tus propias manos, cómo funciona, cómo se monta, etc. Puede dar una visión general de su producto, un taller, una lección. El vídeo puede ser tan largo, con una explicación detallada de un profesional, como corto: por ejemplo, una especie de "cómo hacer" con música.

Vídeos divertidos. Este tipo de contenido siempre será interesante para la gente. Se le pueden atribuir breves sketches humorísticos, reacciones, bromas y cualquier otro contenido que dé buen rollo. No tenga miedo de utilizar sus productos en sus anuncios. Por ejemplo, filmar las reacciones de la gente a dos productos diferentes.

La gente siempre está interesada en observar la vida de otras personas, en conocer sus opiniones, emociones y estados de ánimo, por eso el género de la entrevista nunca pierde su relevancia. Puede invitar a su vídeo a cualquier experto o celebridad, o pedir a sus clientes que respondan a preguntas sobre su empresa, de manera informal y sin censura.

Rúbrica única. Puedes crear tu propia columna y publicarla con regularidad, a tu hora. Por ejemplo, puede ser una serie corta de autor, un documental o su propio programa. Consejos y trucos Hay que tener en cuenta algunas peculiaridades y matices a la hora de trabajar con el formato IGTV: Sé coherente. Con IGTV, el calendario de publicación también es importante. Intenta publicar vídeos con regularidad para que tu audiencia se acostumbre a recibir contenido de calidad de tu parte y vuelva a buscarlo una y otra vez.

Piensa en el vídeo. Planifique el vídeo, el argumento, el clímax y el final con antelación. Sólo así se puede crear un contenido realmente interesante, que tenga un resultado lógico.

Sé original. Publica contenidos exclusivos que sólo puedan verse en tu canal y en ningún otro. De esta manera tus fans se verán obligados a seguir tu canal de IGTV.

Utiliza los enlaces. Puedes añadir un enlace clicable a tu sitio web, página de aterrizaje, otras redes sociales debajo de cada vídeo. Esta es una forma genial de promocionar cualquier cosa promocionando tu canal de IGTV.

Evita las portadas llamativas y los sonidos que distraen. Una característica distintiva de IGTV es que los vídeos se reproducen inmediatamente pero sin sonido. Tenlo en cuenta a la hora de crear tus contenidos y no agobies al usuario desde los primeros segundos con salvapantallas llamativos o sonidos repulsivos. Esto puede desanimar a los espectadores.

Sé auténtico. La sinceridad es la tendencia del futuro. Nadie espera de su vídeo una calidad superalta, una edición profesional o unos efectos especiales épicos. Lo principal es crear contenidos interesantes con el estilo de tu marca y ser tú mismo.

Los espectadores pueden dejar likes y comentarios en tus vídeos. Asegúrate de responder a los comentarios, hacer preguntas, pedir su opinión. Sin duda, agradecerán que les prestes atención.

Utiliza los hashtags. Puedes añadir hashtags a la descripción de tu vídeo para mejorar su indexación en el buscador.

Habla de ti. IGTV sigue siendo una novedad, cuyas ventajas aún no han descubierto muchos usuarios. Por supuesto, el algoritmo promoverá el nuevo formato, pero también debes recordar a tus suscriptores sobre IGTV e invitarlos a tu canal.

Al instalar la cubierta, su borde superior estará ligeramente recortado. Téngalo en cuenta a la hora de diseñarlo.

No olvide los requisitos de calidad y contenido. Los vídeos de baja calidad no se anunciarán a través de la segmentación, y los espectadores también aprecian la calidad. Conclusión: IGTV tiene su nombre por una razón. Esta sección funciona realmente según el principio de la televisión, sólo que los creadores de contenidos son los propios usuarios y los vídeos se muestran en función de las recomendaciones seleccionadas para cada usuario individual de la red social. Instagram IGTV es una característica relativamente nueva, pero definitivamente debe ser utilizada para obtener más cobertura y atención del algoritmo. Y para crear contenido de calidad, puedes utilizar las mismas reglas que se aplican a todo Instagram: sinceridad, calidad y regularidad del contenido.

