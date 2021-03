Economía Qué es un bróker de bolsa y cuál elegir viernes 19 de marzo de 2021 , 20:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Cada día tenemos al alcance de la mano muchas más opciones, ya sea para ver una serie de televisión o para invertir en bolsa. La digitalización de muchos procesos ha afectado también a los mercados, y un gran ejemplo de ello es la cantidad de plataformas que encontramos hoy en día para poder invertir. Ya no hay que estar físicamente en un lugar para hacerlo, sino que, desde nuestro smartphone o nuestro ordenador, con un par de clics, podemos invertir nuestro dinero en activos. Es por esto por lo que vamos a repasar qué es un bróker, y cuales son los aspectos a tener en cuenta antes de elegir uno. ¿Qué es un bróker? Un bróker de bolsa es aquella entidad encargada de realizar acciones en el mercado bursátil. Es decir, son intermediarios para que personas independientes tengan la posibilidad de comprar o vender activos en los mercados de todo el mundo. Estos brókeres cuentan con licencias para comprar y vender acciones, y garantizan una plataforma en la que los inversores pueden operar. Qué bróker elegir Es aquí cuando el abanico de posibilidades se extiende de una manera increíble. Hoy en día, con la llegada de internet, son muchos los brókeres que ofrecen sus servicios en aplicaciones móviles o páginas webs, y para el inversor ya no es necesario estar físicamente en un lugar para invertir en bolsa. Pero hay que tener en cuenta varios aspectos antes de elegir el lugar en el que vamos a meter nuestro dinero. En primer lugar, debemos tener en cuenta las comisiones que un bróker nos cobra por utilizar sus servicios. Debemos buscar aquellos brókeres que tengan 0% de comisión, para así conseguir rentabilizar nuestro dinero al máximo. Otro aspecto a tener en cuenta antes de empezar a invertir es la cantidad de dinero que queremos depositar en un bróker. Para ello existen cuotas de entrada, que en muchas plataformas oscila entre los 100 y los 500 euros. Para empezar a invertir, recomendamos invertir poco para ir haciéndonos a la experiencia, y así no jugarnos mucho dinero en nuestras primeras operaciones. También debemos tener en cuenta la interfaz de la plataforma. Necesitamos que sea rápida e intuitiva, para así poder realizar nuestras operaciones, en las que se involucra bastante dinero, de manera correcta. Por último, podemos mirar otros aspectos como la seguridad, el diseño o las opiniones que otros inversores tienen sobre ese bróker. Siempre conocer lo que hacemos Hay tres pautas que debes seguir incluso antes de empezar a invertir. En primer lugar, estudia mucho sobre inversión. En internet puedes encontrar gran cantidad de recursos con los que aprender, y así conocer cada concepto antes de empezar. Otra pauta es empezar con pequeñas inversiones, para ir familiarizándote con el mercado y empezar a ganar experiencia antes de hacer grandes inversiones. Por último, recuerda estar atento a la actualidad financiera y a las noticias sobre los brókeres. Recuerda que estar informado es la mejor manera de poder adelantarte, de ser más rápido que los demás inversores. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

