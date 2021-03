Provincia Sor Pilar Burgos pregonará la Semana Santa de Berja 2021 viernes 19 de marzo de 2021 , 20:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia







Este sábado, la bilbaina Sor María del Pilar Burgos González, será la pregonera de la Semana Santa de Berja 2021 a partir de las 20:00 horas en la Parroquia de la Anunciación.



Sor Pilar fue madre superiora del convento de Berja ya en los años 80 y ha sido madre general de las Esclavas de la Santísima Eucaristía. En el año 2016 fue madrina de la Coronación de la Santísima Virgen de Gádor en representación de la congregación de esclavas de la Santísima Eucaristía junto al que fuera alcalde de Berja, Antonio Torres.



El sábado además se celebrará a las 19:00 horas la Misa de Hermandad de la cofradía de la Buena Muerte y la Amargura y, durante todo el día, estará expuesta la imagen del Cristo de la Buena Muerte para su veneración en la Parroquia de la Anunciación.



El domingo a las doce del mediodía será el turno de la Santa Misa de la cofradía sacramental del Encuentro de Nuestro Señor Jesús de la Caridad y la Verónica.





Exposición ‘El Sagrado Cortejo’

El área de Turismo del Ayuntamiento de Berja ha organizado para esta Cuaresma y hasta el Domingo de Resurrección, la exposición ‘El Sagrado Cortejo’ donde se puede contemplar un desfile procesional completo.



