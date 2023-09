Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar Dibujo a lapiz de colores, del campo almeriense con invernaderos, tomates, sandías, pimientos, y gente trabajando (Foto: DALL·E ai art) Que gane el campo para que Almería gane María del Mar Vázquez Más artículos de este autor Por domingo 17 de septiembre de 2023 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Me siento muy orgullosa de ser alcaldesa de una ciudad que tiene en el campo su principal sector productivo y en la que la agricultura no sólo genera empleo y riqueza, sino que también promueve la investigación y la transferencia de talento. Pero que Almería sea una referencia mundial en la producción de hortalizas y frutas saludables y sabrosas es, además, una responsabilidad para las instituciones. Por ello, y en permanente colaboración con el resto de organismos, asociaciones y colectivos profesionales del sector, en el Ayuntamiento cuidamos al campo almeriense y a las empresas y familias que trabajan en él. Por eso quiero desear lo mejor a los profesionales del campo almeriense en este inicio de nueva temporada, para que resulte lo más rentable posible para todos. Y para ello es necesario que los precios de nuestros productos sean mucho más justos de lo que son en la actualidad, ya que para seguir siendo modelo y referencia de éxito hay que acabar con los desequilibrios de mercado que están llevando a muchos profesionales a trabajar a pérdidas. Tampoco podemos olvidar el permanente problema del agua en nuestra provincia, especialmente tras un año de sequía prolongada, lo que nos obliga a seguir aprovechando cada gota con respeto al medio ambiente, porque el tejido agrícola de Almería debe seguir comprometido con la sostenibilidad ambiental. Por ello quiero destacar y agradecer el impulso de la Junta de Andalucía para aprobar el tercer decreto de sequía que permite disponer de 15 hectómetros cúbicos más de aguas regeneradas y contempla las obras para el sistema terciario de la depuradora de El Bobar y la ampliación de la depuradora de El Toyo. Una sensibilidad que también debe poner en práctica el Gobierno de España para aportar recursos que permitan afrontar el déficit histórico que padece nuestra tierra en materia de infraestructuras. El Ayuntamiento seguirá volcándose con nuestro campo no sólo cediendo agua, sino continuando con nuestros planes de mejora y señalización de más de 200 caminos rurales, eliminando las tasas por construir o mejorar invernaderos y ayudando a la próxima puesta en marcha del Polo de Innovación Agroalimentaria en el solar del actual edificio de Correos, un proyecto de la Junta de Andalucía que liderará la agricultura del futuro y que poco a poco va a ser una realidad, porque en Almería el campo es capital. Seguimos trabajando. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. María del Mar Vázquez Alcaldesa de Almería (PP) 111 artículos Todos los firmantes