Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

XII Encuentro estatal de monedas locales, sociales y complementarias

sábado 16 de septiembre de 2023 , 15:21h

Durante dos días, miembros de monedas sociales, la comunidad universitaria y la sociedad en general están conociendo y profundizando en un nuevo paradigma de economía, a través del XII Encuentro nacional de monedas locales, sociales y complementarias que se celebra este viernes en la Universidad de Almería y mañana sábado en Almócita. El encuentro está organizado por el CIDES, Centro de Investigación de Derecho, Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Almería y la Asociación Trotahuertos de Almócita.

En este encuentro se presenta un nuevo paradigma de economía donde la creación y distribución de dinero no depende de los bancos, sino de los seres humanos. Existen diversos tipos de monedas sociales, desde locales hasta virtuales. Esta alternativa busca promover una economía solidaria y centrada en el ser humano. Actualmente existen alrededor de 100 monedas sociales, aunque no se considera una alternativa completa al sistema financiero tradicional. Sin embargo, es legal y complementaria al dinero legal. “Es otra forma de entender la economía, donde no son los bancos y las instituciones financieras las que tienen el monopolio de la creación del dinero y de su distribución, sino que son los seres humanos, las personas, los hombres y las mujeres, las que podemos crear la propia moneda y donde tenemos un paradigma distinto de solidaridad y de justicia en el ámbito económico”, ha explicado Miguel Ángel Luque, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almería y uno de los organizadores del encuentro.

Estas monedas se utilizan, fundamentalmente, para fomentar el comercio local y la compra-venta de productos y servicios entre la comunidad. “Creo que estamos en un momento donde hay muchas experiencias bonitas de una economía solidaria, una economía alternativa, una economía que pone al ser humano en el centro, frente a esta economía tradicional de pensar sólo en el beneficio propio y sin ningún tipo de miramiento hacia la destrucción del medioambiente. Estamos viviendo situaciones insoportables. Las hipotecas están subiendo 100, 200, 300, 400 euros mensuales en el último año. Tenemos que buscar una alternativa, en donde seamos nosotros los que nos gobernamos, y no sean los bancos los que nos gobiernen”.

En cuanto al futuro de este tipo de moneda, Luque ha explicado que ahora mismo hay unas 100 monedas sociales, aproximadamente. “Hay monedas locales, monedas físicas, monedas virtuales, criptomonedas sociales… Es cierto que ahora mismo no es una alternativa a todo el sistema, pero no porque no haya una base teórica que lo pueda hacer, sino porque ahora mismo es complementario al dinero legal que tenemos. Pero es un complemento bastante importante que cada día es más numeroso. Existe una base teórica para que esto pudiera sustituirlo. Lo que pasa es que actualmente no se considera moneda de curso legal. Por lo cual, mientras que este tipo de monedas no sirvan para pagar impuestos, no sean aceptadas por el sistema, tiene que ser una moneda complementaria”.

De momento, este tipo de moneda se usa, por ejemplo, en el ámbito local para fomentar el comercio local. “En la medida en que hay determinados establecimientos que permiten la compra y la venta de sus productos a través de este tipo de monedas, estamos fomentando el comercio local. Y luego se está utilizando en la compra-venta y en la prestación de servicios entre la ciudadanía al margen del dinero legal”.