Opinión Ampliar Que inventen ellos Vicente García Egea Más artículos de este autor Por lunes 06 de mayo de 2024 , 19:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Soy consciente que los temas de interés en la prensa de nuestro país nada tienen que ver con este artículo de opinión de hoy. Pero la coyuntura política, por importante que pueda ser, no puede ni debe ocultar el trabajo y los esfuerzos que realizan los profesionales de todos los sectores productivos para seguir avanzando y posicionando nuestro país como un referente mundial. A pesar de las iniciativas legislativas estatales o autonómicas, en contra de un sector concreto de forma inadecuada, extemporánea e inoportuna, como ha ocurrido recientemente en Andalucía. Pero lamentablemente siempre ha sido así, normalmente los sectores estratégicos de este país han seguido adelante a pesar de las administraciones públicas. Pareciera que las administraciones públicas de nuestro país siguen ancladas, de forma absolutamente anacrónica, en la famosa frase de Unamuno, ¨Que inventen ellos¨, esto lo escribió hace 110 años en una polémica carta dirigida a José Ortega y Gasset, fiel defensor de la europeización de España y del desarrollo científico y tecnológico. Era una época en la que Unamuno defendía una manera de hacer filosofía, original y alejada del cientificismo europeo de la época. Sin duda era otra época y una coyuntura socioeconómica muy distinta. Este año estamos celebrando el 60 aniversario de Farmaindustria, la patronal de los laboratorios farmacéuticos innovadores en España. En los actos de esta celebración ha quedado meridianamente claro que España está muy bien posicionada para ser un referente mundial en innovación biomédica. La industria farmacéutica innovadora ha sido uno de los cuatro sectores industriales estratégicos, junto al sector energético, el alimentario y el de las tecnologías digitales, fijados como prioritarios por la Unión Europea, como quedó reflejado en el informe sobre autonomía estratégica de la Presidencia Española de la UE. El Plan estratégico de la industria farmacéutica, que trabaja Farmaindustria con el Gobierno de España, se fija en tres aspectos clave: asegurar el acceso a la innovación, mejorando los tiempos y la disponibilidad de fármacos innovadores; consolidar el liderazgo de nuestro país en I+D biomédica, y por último, reforzar también el tejido productivo, apostando por el empleo, el crecimiento y una menor dependencia exterior. Este plan tiene un presupuesto de inversión de 8.000 millones de euros en los próximos tres años. La cantidad económica irá acompañada de un impulso al empleo, ya que lleva aparejada 4.500 contrataciones. España se ha situado en los últimos años como un referente en ensayos clínicos de nuevos medicamentos. Ahora, tras el primer año de vigencia obligatoria del nuevo Reglamento europeo de Ensayos Clínicos, las cifras anuales que ha publicado por primera vez de forma conjunta la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) han confirmado esta posición. Así de los 2,500 ensayos clínicos autorizados en la Unión Europea, los centros españoles participaron en un 1.136, lo que sitúa a España en el primer país de Europa en este ámbito, por delante de Francia con 978 participaciones en ensayos y Alemania con 914. Las compañías farmacéuticas innovadoras han logrado un récord de inversión en I+D en España, casi 1.400 millones de euros, esto es uno de cada cinco euros de la inversión en investigación en nuestro país, y la mitad de esta inversión se llevó a cabo en proyectos de investigación junto a hospitales, universidades y centros públicos y privados de todo el país, auténtico paradigma de la colaboración público-privada. El medicamento es el tercer producto más exportado en nuestro país, con más de 26.800 millones en ventas al exterior. Y la reindustrialización es fundamental, en la actualidad hay más de 100 plantas de producción de medicamentos de uso humano implantadas en España, un 70% de ellas fabrican medicamentos de marca, que sitúan a España como uno de los países europeos con mayor potencial de producción. El gobierno de España está apoyando a Farmaindustria en este plan estratégico. Pero, ¿y las comunidades autónomas?, pues de todo como en botica. Unas Comunidades Autónomas están observando la oportunidad de captar mayor inversión para la implantación de nuevas empresas o nuevos desarrollos de las ya existentes, como Madrid sobre todo y también Cataluña. Y otras como Andalucía no estamos aprovechando esta gran oportunidad. El sector farmacéutico en Andalucía cuenta con 179 establecimientos industriales, entre ellos seis plantas de producción, solamente un 6% del total español, de seis grupos empresariales que emplean a 1.363 personas, y que se concentran en las provincias de Granada, Jaén, Sevilla y Málaga. Tenemos Granada con el parque empresarial PTS que debería ser la cabeza de la Comunidad Autónoma en la captación de inversión e este sector y de forma colateral, Almería, Jaén y Málaga, también deberían verse beneficiadas. Pero seguimos esperando un plan en Andalucía estructurado, ambicioso y que pueda captar inversión para el desarrollo de este sector estratégico en nuestra comunidad. Vicente García Egea 37 artículos Todos los firmantes