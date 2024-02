Deportes Ampliar (Foto: UD ALMERIA) Qué le falta al UD Almería para conseguir alguna victoria en la liga domingo 18 de febrero de 2024 , 20:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El UD Almería sigue sin poder romper su racha de partidos sin ganar, esta vez empatando 1-1 contra el Granada en un emocionante encuentro disputado en el Nuevo Los Cármenes. El equipo almeriense estuvo cerca de conseguir la victoria, mostrando un juego sólido y eficaz durante gran parte del encuentro. En un primer tiempo dominado por el Almería, Marc Pubill adelantó a su equipo con un espectacular gol desde fuera del área, poniendo el marcador 0-1 a su favor. A pesar de contar con varias ocasiones más para ampliar la ventaja, el equipo dirigido por Gaizka Garitano se fue al descanso con la mínima diferencia en el marcador. El Granada salió con todo en la segunda mitad, logrando igualar el marcador gracias a un gol de Uzini en el minuto 75, tras una pérdida de balón por parte del Almería. Además, el árbitro pitó un penalti a favor del Granada, que fue finalmente anulado tras la revisión del VAR. El equipo almeriense no se rindió y siguió buscando el gol de la victoria hasta el último minuto del encuentro. En los minutos de descuento, tuvo varias ocasiones claras para llevarse los tres puntos, pero la falta de eficacia frente a la portería rival impidió que pudieran convertirlas en gol. A pesar del esfuerzo y la entrega mostrada por los jugadores del UD Almería, el resultado final fue un empate que deja un sabor agridulce en el equipo, que sigue sin poder sumar de a tres en la liga. Sin embargo, el rendimiento del equipo en este partido demuestra que están en el camino correcto y que seguirán luchando por conseguir buenos resultados en las próximas jornadas. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

