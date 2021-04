Sociedad ¿Qué propiedades tiene el CBD? Escucha la noticia El CBD es un compuesto natural que procede del cannabis y que tiene múltiples efectos beneficiosos para la salud, sin que tenga ni propiedades psicotrópicas ni ningún otro efecto secundario negativo. Por ello la adquisición de los múltiples productos que la contienen está creciendo de manera exponencial, siendo su compra absolutamente legal en España y en todos los países que componen la UE. ¿Qué es el CBD? El cannabidiol o CBD es un componente que se extrae del cannabis, resultado el cannabinoide predominante en algunas variedades de plantas de cáñamo. Su gran ventaja es que es una sustancia muy beneficiosa careciendo de los principios psicoactivos característicos de otros cannabinoides como el THC.

Muchos estudios científicos avalan sus propiedades saludables Asimismo, tal y como lo han acreditado diversos estudios, entre ellos los de la Organización Mundial de la Salud, el CBD no genera adicción ni tiene riesgos cardiovasculares, y sí en cambio unas valiosas propiedades terapéuticas y analgésicas, llegando además sus aplicaciones a campos como la cosmética, ya que los efectos beneficiosos que tiene el cannabidiol para la piel lo han convertido en un componente cada vez más presente en los maquillajes naturales.

El cannabidiol se emplea para paliar los síntomas de una amplísima variedad de dolencias Así, el CBD resulta ideal para contrarrestar desde problemas de ansiedad e insomnio hasta dolores musculares y articulares, utilizándose también por sus propiedades dermatológicas contra el acné y otras afecciones cutáneas. Igualmente, también se han acreditado sus efectos: Neuroprotectores

Antioxidantes

Antidepresivos

En la reducción del dolor

Antinflamatorios

En la mejora del sistema cardiovascular

Neurológicos Tomar CBD en cantidades adecuadas va muy bien para momentos puntuales del día a día Pero aunque no se tenga ningún problema de salud, la ingesta de cannabidiol en las cantidades adecuadas va muy bien para nuestro día a día por sus efectos relajantes, siendo una sustancia que aporta serenidad y sensación de bienestar para sobrellevar el estrés laboral, periodos intensos de estudio o el ajetreo diario del hogar. De este modo propicia el relax, ayuda a tener la mente descansada y a enfocar la atención.



Gran variedad de opciones a elegir en formatos Además, actualmente existen en el mercado infinidad de alternativas en formatos de productos que contengan cannabidiol, pudiéndose adquirir todo tipo de aceites, cremas e incluso marihuana de CBD, que a diferencia de la procedente del THC se puede comprar legalmente en España sin ninguna cortapisa ni condicionante legal.

Portal online de todo tipo de productos de CBD Asimismo, hay posibilidad de Dagga CBD, que ofrece una amplísima gama de alternativas en productos y packs, con preparados específicos para descanso, bienestar, recuperación deportiva, etc.



