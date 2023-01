Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar Que se pare el mundo, que yo me bajo Antonio Felipe Rubio x afelipeafelipecom/7/7/15 Más artículos de este autor Por miércoles 25 de enero de 2023 , 18:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A raíz de una publicación científica anda el mundo acojonado por la paralización del núcleo de la Tierra. Ya se auguran cambios climáticos, colapso de corrientes marinas, elevación del nivel de los océanos y hasta variaciones en la duración del día. Desde la “Guerra de los mundos” de Orson Welles, el exitoso drama radiofónico emitido en directo por la Columbia Broadcasting System (CBS), cadenas de televisión y cinematográficas han cultivado el clásico del Armagedón. Desde el asteroide, el súper volcán, la invasión extraterrestre, la pandemia vírica o la paralización del núcleo terrestre han escenificado el fin de nuestra existencia. Generalmente, estos terroríficos guiones se han trufado con los más bajos instintos surgidos del egoísta instinto de supervivencia, capaz de todas las atrocidades, pero siempre surge una brizna de heroísmo capaz de solventar la extinción con el aditamento de un valeroso patriotismo y exaltación de los valores éticos y humanitarios. Pero esto sólo pasa en el cine, especialmente americano. El cine tiene la capacidad de llevar a la pantalla el pretendido éxito de nuestros reiterados fracasos. No se alarmen. El núcleo de la Tierra no se ha parado. Esta aseveración científica es la constatación de un ciclo que se repite desde siempre; sólo que ahora se ha verificado con evidencias constatables. Cada generación de nuestra especie conoce novedades que ahora nos parecen obviedades. Nuestro abuelo jamás conoció la existencia de Plutón, las galaxias, la energía nuclear o la vitrocerámica. Sin ir más lejos, los que ahora peinamos canas no conocimos la facilidad de calentar el biberón en un microondas y alucinábamos con un teléfono móvil en una maleta de cinco kilos o el maravilloso Sinclair ZX Spectrum de 48 K. Cada año, qué digo, cada día que pasa aparecen nuevos descubrimientos, nuevos inventos, nuevas facilidades para nuestro bienestar… y para nuestra destrucción. La guerra es tan antigua como nuestra propia existencia. Nos puede alarmar el anuncio de una presunta parada del núcleo de la Tierra, pero a nadie se le atraganta el postre con una nueva matanza en Ucrania servida con todo detalle en una 65 pulgadas de 8K. Nos parecerá normal que el mismísimo Gobierno de España ponga en la diana del odio a empresarios como Amancio Ortega o Juan Roig porque son “capitalistas despiadados”. Nos parecerá normal que una alumna universitaria sea asediada por una violenta turba que se hace llamar “progresista”. Nos parecerá normal que un gobierno beneficie a los delincuentes y se preserve ante sus inminentes delitos. Nos parecerán normales muchas cosas que hacen de una verdadera parada del núcleo de la Tierra una auténtica anécdota. En cualquier caso, y de seguir así las cosas, como decía el Mariscal Romero: ¡que se pare el mundo, que yo me bajo! Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Antonio Felipe Rubio Periodista

