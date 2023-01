Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

PP afirma que el "recorte" al trasvase Tajo-Segura será ruinoso para los agricultores

miércoles 25 de enero de 2023 , 19:05h

El diputado nacional del Partido Popular de Almería Miguel Ángel Castellón ha destacado que el "recorte" del trasvase Tajo-Segura aprobado por el Consejo de Ministros es un "ataque directo de Pedro Sánchez a la provincia de Almería" que va a "suponer la ruina para cientos de agricultores y familias que viven de este sector primario en el Levante almeriense".

En una nota, Castellón ha lamentado que el presidente del Gobierno "no haya escuchado el clamor de los agricultores de Almería, Murcia y Alicante, que le han pedido en muchísimas ocasiones que no perpetre esta tropelía que va a suponer la pérdida de muchísimos empleos y de generación de riqueza en la provincia".

Para el dirigente popular, se trata de "un nuevo castigo en materia hídrica a una tierra especialmente perjudicada por la sequía y a la que el Partido Socialista también dejó sin el agua del Trasvase del Ebro, una decisión errónea y perjudicial para los almerienses, a la que ahora se suma un nuevo recorte de agua injustificado".

"Estamos ante una situación en la que no prima el sentido común, sino que prima una decisión política unilateral, sin consensuar y sin tener en cuenta los criterios de los técnicos que abalan que esta modificación de los caudales ecológicos no era necesaria", ha lamentado.

Castellón ha criticado además que "no se tenga en cuenta la solidaridad del agua", de modo que todo el agua que ahora no llegue al Levante almeriense "se tirará directamente al Océano Atlántico". "Los agricultores no quieren más agua de la que les corresponde pero sí que aquella que nadie va a usar y que se va a verter al mar llegue al Levante almeriense, porque ellos con su trabajo y esfuerzo van a cultivar productos saludables que llegan a las despensas de todos y además van a generar trabajo para muchas familias que viven de la agricultura", ha explicado.

El diputado del PP insta a los diputados del PSOE de Almería a "dar la cara" y explicar "por qué guardan silencio y no exigen a Pedro Sánchez que rectifique". "Es lamentable que los diputados y senadores del PSOE se plieguen a los intereses de su partido, a los de Pedro Sánchez y a los de sus socios de gobierno, en lugar de defender a la provincia de Almería", ha dicho.

Castellón ha añadido que las obras de desalación referidas por el Gobierno para Almería "estaban proyectadas con anterioridad a la modificación de los caudales ecológicos". "No están hablando de una alternativa, sino de obras que ya estaban planificadas y que se preveían para Andalucía hace mucho tiempo, obras que los almerienses llevan años demandando y que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha ejecutado", se ha quejado.