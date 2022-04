Economía ¿Qué son los PERTE? En Almería hay tres viernes 01 de abril de 2022 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La sesión ha contado con la presencia del subsecretario del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de técnicos del MITECO y del MAPA ¿Qué son los PERTE y qué van a suponer para la economía española? Con esta premisa, la Subdelegación del Gobierno en Almería ha organizado una jornada técnica sobre estos proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica impulsados por el Gobierno de España. El encuentro ha contado con la presencia de Pablo Garde, subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, así como de técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La sesión, que ha sido inaugurada por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez y el subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha tenido lugar en el centro cultural Cajamar ‘Casa de las Mariposas’. A la jornada, de carácter técnico, han asistido los principales representantes de los sectores empresariales y sindicales de Almería, además de los responsables de las organizaciones agrarias y de la Mesa del Agua. Igualmente, ha habido una nutrida presencia institucional y de investigadores de la Universidad de Almería, entre ellos de la Cátedra del Agua de la UAL. En su intervención inicial, Pablo Garde ha explicado que los PERTE, “vienen de la mano del Plan de Recuperación con vocación de permanencia”. El subsecretario de Industria, Comercio y Turismo los ha definido como un “nuevo instrumento” que regulará la colaboración público-privada en aquellos proyectos que se consideran “emblemáticos” y ha puesto como ejemplo el PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado: “España es el segundo país de la UE en exportación de coches, el noveno del mundo. Si queremos mantener esa posición de liderazgo, tenemos que transformar las grandes capacidades que tiene España y enfocarlas en la producción de coches eléctricos”, ha explicado, señalando que, para su desarrollo, este PERTE recibirá 4.300 millones de euros de inversión pública y movilizará otros 24.000 millones de aportación privada. PERTE de más impacto en Almería En la jornada se han abordado los tres PERTE que más impacto tendrán en la economía de Almería: el de energías renovables, el de digitalización del ciclo del agua y el agroalimentario. El primero fue aprobado el pasado mes de diciembre y contará con una aportación pública de 6.900 millones de euros y una inversión privada estimada cercana a los 9.500 millones. “Tiene mucho interés para Almería y a nivel país, especialmente en un momento como este. Se ha visto en esta crisis cómo es crucial que España siga en la dirección de creación de energías renovables, donde somos también una gran potencia”, ha explicado Pablo Garde en una atención a medios previa al comienzo de la jornada. El PERTE de digitalización del ciclo del agua, aprobado el pasado 22 de marzo, movilizará 3.000 millones de euros, entre fondos públicos y privados y creará alrededor de 3.500 puestos de trabajo, abriendo nuevos nichos profesionales en el sector. “Este PERTE hará que nuestras empresas puedan tener oportunidades de negocio fuera de nuestras fronteras” ha destacado Francisco Javier Sánchez, subdirector general de Dominio Público Hidráulico, dependiente del MITECO. “En la actualidad, el sistema del agua no premia a quien hace bien las cosas. Una de las primeras acciones será crear un observatorio de la gestión del agua y dar un sello de gestión transparente a quien publique, de forma transparente, sus datos de consumo. Debemos empezar a diferenciar a quien hace bien las cosas de quien no las hace”, ha señalado. El último de los PERTE analizados ha sido el agroalimentario. Aprobado el pasado mes de febrero, este proyecto estratégico tendrá un impacto mínimo de 3.000 millones de euros en la contabilidad nacional, estimándose una creación neta de hasta 16.000 empleos. Este PERTE propiciará la transformación de la cadena agroalimentaria e impulsará la modernización y digitalización del sector, su crecimiento económico y la cohesión territorial. Fondos europeos Los PERTE están incluidos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España ha sido el país de la UE que más fondos europeos de carácter no reembolsable recibirá hasta 2026, un total de 70.000 millones euros. El pasado mes de diciembre se recibieron los primeros 10.000 millones, después de que el Gobierno de España recibiera el visto bueno de Bruselas al haber cumplido con los hitos previstos. Está previsto que en 2022 se reciban 12.000 millones euros más con cargo a los fondos europeos.

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.