Almería Ampliar “Que te atienda una persona especializada siempre va a ser más satisfactorio para el paciente” miércoles 17 de enero de 2024 , 12:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Entrevistamos a Francisco Montes, enfermero, profesor asociado en la UAL y I Premio Científico Tesis Doctoral del Colegio Oficial de Enfermería de Almería Francisco Luis Montes Galdeano, Paco, como lo llaman sus compañeras y su círculo más cercano, ejerce como enfermero desde hace 13 años, inicialmente en el ámbito geriátrico y la sanidad privada, alternando contratos con el hospital público. Desde hace seis años trabaja en la Unidad de Reanimación Postquirúrgica del Hospital Universitario Torrecárdenas y, además, colabora con la Universidad de Almería como profesor asociado. El pasado mes de noviembre de 2023 Francisco consiguió el galardón que el Colegio de Enfermería otorga a la mejor tesis doctoral del curso académico 2022-2023 por su trabajo ‘Atención al paciente trans* en estudiantes de Enfermería: un estudio cualitativo descriptivo’ en unas Jornadas de Investigación marcadas por la importancia de las especialidades. Sin duda, un ejemplo de sentido común y pasión por su profesión, una de esas historias inspiradoras que merece la pena conocer. ¿Cómo decidiste hacer una tesis doctoral? ¿Ha merecido la pena? Una vez finalizada la diplomatura tenía claro que quería seguir formándome y la investigación siempre me llamó la atención así que cursé el máster. Tras esto decidí continuar con la tesis doctoral, la cual ha supuesto un reto personal, pero ha merecido mucho la pena. Atención al paciente trans* en estudiantes de Enfermería: un estudio cualitativo descriptivo’, es el título de tu trabajo, ¿coinciden tus hipótesis? La mayor parte de las hipótesis planteadas inicialmente coinciden con los resultados obtenidos, pero algunos de ellos fueron mejores de los que inicialmente imaginamos. ¿Qué supone para ti haber ganado el I Premio Científico Tesis Doctoral del Colegio Oficial de Enfermería de Almería? ¿Lo esperabas? No lo esperaba para nada. Cualquiera de los trabajos presentados por los compañeros podría haberse llevado el premio por la calidad que tienen. Para mí supone un reconocimiento a todo el esfuerzo y el trabajo realizado en la tesis. Según tu experiencia, ¿en qué momento está la investigación en Enfermería? Actualmente la investigación en Enfermería está en un momento muy bueno. Son cada vez más los proyectos de investigación liderados y llevados a cabo por enfermeras y es algo que debe seguir yendo en aumento y debe seguir siendo respaldado desde la universidad y las instituciones. ¿Cuál consideras que es el tema más relevante o desafiante en la investigación en enfermería en la actualidad? No sabría decirte un solo tema que sea más relevante que otro, pero me parecen muy interesantes los trabajos relacionados con la realidad virtual y la inteligencia artificial, por el inmenso campo que pueden abrir en el futuro. Son muchos los campos y especialidades en los que interviene una enfermera, por lo que toda investigación va a ser enriquecedora para la profesión. ¿Cómo ve que la investigación en enfermería tiene un impacto directo en la calidad de la atención al paciente? La investigación va a tener un impacto directo en la calidad de la atención que damos a un paciente, por ejemplo, investigaciones en comunicación van a mejorar la relación enfermera-paciente, investigaciones en accesos vasculares van a permitir minimizar complicaciones en los tratamientos. Toda mejora derivada de la investigación acabará por tener un impacto positivo en la atención al paciente. ¿Es una salida profesional factible? Actualmente es una salida laboral complicada. En la mayoría de los casos tiene que compaginarse con actividad asistencial o docencia, pero eso no implica que pueda llegar a serlo de manera exclusiva en algún momento. Creo que es un área en la que se debe invertir mucho más de lo que se hace actualmente para llegar a que sea así. A una persona recién egresada de la facultad, ¿le recomendarías la vía de la investigación? Nuestra profesión está en continua evolución y crecimiento, siempre hay algo que aprender o mejorar, así que si esa persona tiene inquietud se lo recomendaría siempre. ¿De qué manera la especialización en enfermería impacta en la satisfacción del paciente? Que te atienda una persona especializada siempre va a ser más satisfactorio para el paciente que si lo atiende una persona con pocos conocimientos sobre si proceso de salud. Creo que las especialidades son fundamentales para esto y debería fomentarse mucho más está figura de especialista y crearse el resto de especialidades necesarias actualmente. Además, debe contratarse a los especialistas en puestos específicos, tanto en nuestro campo, como en otros afines como la fisioterapia. Según tu criterio, ¿cuál es la situación de la profesión enfermera en la actualidad? En mi opinión es una profesión respetada socialmente pero no desde las administraciones. Creo que las ratios de trabajo deben mejorarse, se deben aumentar y estabilizar las plantillas en centros sanitarios, desbloquear la subida de grupo y la carrera profesional y equiparar los sueldos al resto de comunidades. Por último, una reflexión para enfermeras y para la sociedad en general sobre la enfermería. Hemos pasado por una crisis sanitaria sin precedentes en la época de pandemia y hemos podido comprobar la importancia que tienen los profesionales sanitarios y la sanidad pública, así que sigamos defendiendo la sanidad pública siempre. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

