Quién aplaude el pacto PP-Vox en Valencia

El pacto entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana ha sido recibido con satisfacción por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ve en él una oportunidad para movilizar a su electorado de cara a las próximas elecciones generales. Los socialistas consideran que el acuerdo entre la derecha y la extrema derecha es una amenaza para la convivencia y el progreso de España, y así lo harán saber en su campaña. El PP, por su parte, defiende el pacto como una muestra de su "geometría variable" y de su capacidad para llegar a acuerdos con distintas fuerzas políticas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado el pacto y ha asegurado que no supone ningún cambio en la línea moderada y centrada del partido. El pacto en Valencia no es el único que el PP y Vox han cerrado o están negociando. A falta de unos días para que se constituyan los ayuntamientos, ambos partidos tienen en su mano arrebatar al PSOE el gobierno de seis ciudades importantes: Guadalajara, Valladolid, Toledo, Burgos, Gijón y Alcalá de Henares. Además, hay otros 135 municipios en los que el PP necesita el apoyo de Vox para gobernar. Sin embargo, no todo está perdido para el PSOE, que aún puede conservar algunas plazas clave si logra el respaldo de otras formaciones. Es el caso de Leganés, donde el candidato de Unión Por Leganés (ULEG), Carlos Delgado, tiene la "superllave" para decidir si apoya al PSOE o al PP. Delgado ha dicho que no pactará con Vox, pero tampoco ha descartado un acuerdo con el PP si este rompe con la formación de Santiago Abascal.