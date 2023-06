Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) ¿Quién maneja la palanca de la creación de dinero? Vicente García Egea Más artículos de este autor Por jueves 22 de junio de 2023 , 19:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Estamos ante un cambio de paradigma, desde el libre mercado hacia el estatalismo? Muchas voces autorizadas nos están indicando este cambio esencial en el modelo, Rusell Napier o Nouriel Roubini.

Seguramente el fracaso de la ex primera ministra británica Liz Truss, vino determinado por no haber sabido leer esta nueva situación. Tras décadas de estabilidad de precios y pocas alteraciones en las tendencias de la economía y los mercados, todo parece estar cambiando muy rápido. El mundo desarrollado está virando hacia un nuevo orden en el que los gobiernos tiene un mayor control de la economía e incluso de la creación del dinero. ¿Y Por qué sucede esto? Los gobiernos necesitan controlar el dinero y la economía para mantenerse a flote con una deuda históricamente elevada. La razón principal es que nuestros niveles de deuda han crecido demasiado. La deuda total del sector público y privado en EEUU es del 275% del PIB, con alertas de las agencias de calificación para bajar la misma. Está en la friolera de 360% en Francia y por encima del 250% en muchas otras economías occidentales, incluido Japón. La Gran Recesión de 2008 ya nos dejó claro que este nivel de deuda era demasiado alto. En España supone 260% del PIB, la suma de la deuda pública, entorno al 112% del PIB a cierre de mayo 2023, gracias a la inflación y el crecimiento del PIB, pues la deuda no ha parado de crecer, está por encima de 1,500 Billones de euros y la privada 148% del pib Con esta situación, el poder de controlar la creación de dinero se ha trasladado de los bancos centrales a los gobiernos. Al emitir garantías estatales sobre el crédito bancario durante la reciente crisis de covid, los gobiernos se han hecho cargo de manera efectiva de las palancas para controlar la creación de dinero (antes en manos de la banca privada y la banca central). Fijaros estos datos sobre préstamos bancarios a empresas dentro de la Unión Europea desde febrero de 2020, de todos los nuevos préstamos en Alemania, el 40% está garantizado por el gobierno. En Francia, es el 70% de todos los préstamos nuevos, y en Italia es más del 100%, porque están refinanciando el crédito antiguo que vence a nuevos esquemas garantizados por el gobierno. Alemania presentó un nuevo y enorme plan de garantía para cubrir los efectos de la crisis energética. Esta es la nueva normalidad. Para el gobierno, las garantías de crédito son como el árbol mágico del dinero: lo más parecido al dinero gratis. No tienen que emitir deuda pública excesiva, no necesitan aumentar los impuestos demasiado, simplemente emiten garantías de crédito a los bancos comerciales. A pesar de todo, las perspectivas de nuestra economía son buenas, estamos creciendo por encima de la media europea y los fondos de inversión, y específicamente los fondos de deuda siguen viendo apetecible la inversión en nuestra economía y en nuestras empresas. Según el Banco de España, el PIB crecerá este año el 2,3%, más de lo previsto por el Gobierno y también mejora las tasas de inflación y de paro respecto al pronostico del supervisor de marzo. Siempre debemos tener presente esta frase de John Maynard Keynes, "El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente".