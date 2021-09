Sociedad RACC, la mejor protección para sacar a pasear tu moto Escucha la noticia El seguro para motos del RACC es la mejor apuesta de futuro que puedas hacer ya que te garantiza la mejor protección a la par que una serie de ventajas exclusivas. Veamos algunas de ellas. ¡Acompáñanos!

¿Por qué es tan buena idea contratar tu seguro de moto con el RACC? Te muevas por donde te muevas, sin duda el RACC te proporcionará la asistencia más completa, ya que en caso de robo y daños, te garantizan una indemnización que te posibilite la compra de una moto igual a la que tenías . ¡Sin importar la cilindrada!

Igualmente, para que no viajes solo, contarás con el apoyo del mejor servicio técnico las 24 horas del día, para que puedas continuar tu trayecto estés donde estés, asegurando tu movilidad.

Por otra parte, en caso de reclamación de multas, te facilitan la oportunidad de elegir libremente tu abogado .

Además, tendrás un seguro a tu medida, totalmente personalizado, individualizado y completamente adaptado a tus intereses. ¿Quién da más?

Y para que no circules solo por la vida, su experto equipo de profesionales te aesorarán en todo momento, para que la contratación de tu seguro de moto sea todo un éxito. Eso sí, debes saber que antes de contratar tu póliza es imprescindible tener en consideración una serie de requisitos que influirán sobre su precio.

6 factores que repercutirán en el coste de tu seguro La edad del conductor. Los menores de 25 años son considerados conductores de riesgo, lo que supone un incremento a la hora de pagar. La antigüedad del carnet de conducir. Esta es una magnitud directamente proporcional, a mayor experiencia, mayor pericia, que traducido en dinero significa que cuanta mayor antigüedad tengamos en el carnet, más barato será el seguro. Historial de siniestralidad . El pasado pesa lo suyo en el precio de la póliza , por lo que si el conductor ha declarado muchos accidentes, el precio del contrato acusará su impacto. El lugar de residencia. Teniendo en cuenta las estadísticas de los siniestros, las aseguradoras miden los riesgos también en función de nuestro lugar de residencia, no da igual sacar a pasear la moto todos los días por carreteras anchas que por una zona repleta de curvas y con carreteras estrechas y peligrosas. Uso del vehículo . Los precios varían en función de la utilización que se le da a la moto. Naturalmente, no es lo mismo si se trata de una scooter, una moto de mensajería o una de carreras. Dónde descansa la moto. También se tienen en cuenta valores como dónde duerme la moto (en la calle o en garaje) y cuántas personas la van a conducir. Y ahora sí, visto lo visto, es el momento de decidir qué tipo de póliza es la que te interesa más, aunque seguro que elijas la que elijas acertarás.

Tipos de pólizas Básicamente, en el RACC hallarás cuatro tipos de seguros de moto que reúnen ciertas diferencias entre ellos.

Seguro de ciclomotor. Con la mejor asistencia mecánica en carretera y una excelente protección para el conductor. Seguro a terceros . Están recomendados para los conductores ocasionales de moto o aquellos cuyo vehículo tenga un valor bajo o medio. Es la opción básica y también la más económica, ya que cubre los daños a terceros en caso de accidente, tanto materiales como personales, aunque cabe señalar que no incluye los daños que pueda sufrir el conductor o la propia moto. Seguro a terceros completo. Esta es una alternativa intermedia entre el seguro más básico y el todo riesgo. Ofrece una protección notablemente mayor. Además de las garantías obligatorias, incluye otros servicios, como un vehículo de sustitución en caso de accidente o indemnización por robo o incendio. Seguro a todo riesgo con franquicia . Están pensados para los conductores de motos de gama alta. Es la opción más completa y, por tanto, la más cara por ser la que brinda mejor cobertura tanto para el conductor como para la moto, puesto que incluye todas las garantías del seguro. Para terminar, solo resta recordarte que antes de seleccionar tu póliza, resulta indispensable que analices las coberturas que precisas, teniendo en cuenta el uso que le vas a dar y las características de la moto. ¡Feliz viaje! Valora esta noticia 0 ( 0 votos)