Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Reconocimientos a operadoras de transporte de la provincia por su labor en pandemia martes 19 de septiembre de 2023 , 15:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Aránzazu Martín ha destacado el esfuerzo que realizaron durante el Covid-19, para no dejar a ningún municipio aislado, a pesar de las restricciones de movilidad La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, acompañada del director gerente del Consorcio de Transportes Metropolitano de Almería, Luis Miguel Carmona, han entregado cinco reconocimientos a operadoras de transporte de Almería, para agradecerles la labor que realizaron durante la pandemia. Esta es una de las numerosas actividades que han organizado con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Aránzazu Martín ha agradecido el trabajo realizado por las empresas ALSA, FRAHERMAR, Ramón del Pino, Autocares Bernardo y Autocares BARAZA durante el Covid-19. Martín les ha dicho que “queremos poner en valor el importante trabajo que realizáis y que permite una mejor transversalidad de nuestra provincia. Vosotros nos habéis dado un ejemplo de generosidad hacia los demás y de mostrar cómo el servicio público es siempre el más eficaz y el más necesario”. La delegada del Gobierno ha reconocido que “fueron uno de los servicios más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19, ya que provocó el confinamiento durante más de tres meses, restringiendo los desplazamientos a los servicios esenciales. Las restricciones de movilidad supusieron un brusco descenso de viajeros, con apenas un cinco por ciento del total de la demanda actual. Pero es que a pesar de eso habéis trabajado para no dejar a ningún municipio aislado y eso es de agradecer y hoy queremos reconocéroslo. Gracias de corazón, con empresas como las vuestras es más fácil poder hacer día a día nuestro trabajo” ha concluido la delegada. Por su parte, el director gerente del Consorcio de Transportes Metropolitano, Luis Miguel Carmona, ha querido destacar el esfuerzo realizado por los trabajadores y las empresas de transporte que operan en el área metropolitana de Almería para recuperar el nivel de viajeros previo a la pandemia. De esta forma, Carmona ha explicado que, con el arduo trabajo realizado por estas empresas ayudado por la Tarjeta Joven de Transporte y las bonificaciones al usuario implementadas por la Junta de Andalucía, “durante el periodo de enero a julio de 2023 se ha producido un aumento en el número de viajeros de casi el 40% con respecto al mismo periodo de 2019, pasando de los 1.600.000 usuarios en este periodo a los casi 2.700.000 de viajeros durante los primeros siete meses de este año”. Asimismo, el gerente ha destacado el incremento del uso de la tarjeta metropolitana en la provincia, “método de pago que cuenta con más de 122.000 títulos activos en Almería, lo que supone un incremento del 11% respecto al año anterior y casi doblar el crecimiento de los ejercicios postpandemia, siendo el medio de pago más usado por los viajeros metropolitanos con una penetración de casi el 70% de los viajes realizados en el área”. Con posterioridad al acto se ha celebrado un desayuno de trabajo donde los operadores de transporte han puesto en conocimiento de la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía y el gerente del Consorcio algunas de las necesidades del sector como las líneas de financiación especiales para las empresas dedicadas al transporte, las ayudas para la renovación de flota, la limitación en la edad de los vehículos o la falta de conductores para el transporte regular de viajeros. Semana Europea de la Movilidad El tema elegido por la Comisión Europea para la campaña de este año 2023 es “Eficiencia energética” y el lema para éste y los próximos años será "¡Combina y muévete!". Una iniciativa europea, que pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades. CTAL ha preparado durante toda esta semana un nutrido calendario de actividades entre las que destacamos el Concurso de Microrrelatos, la remodelación y eliminación de barreras en paradas en el área metropolitana de Almería, como por ejemplo la realizada en Las Norias de Daza, o la presentación de nuevos aparcamientos seguros de bicicletas en centros educativos (IES Los Ángeles, IES Alborán, IES Azcona, CEIP Mar Mediterráneo) Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas La Semana Europea de la Movilidad pone en valor los senderos de Almería Relatos para la movilidad en Almería