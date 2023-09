Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE habla de malversación al pagar con el canon de agua una obra para riego

martes 19 de septiembre de 2023 , 15:59h

Juan Antonio Lorenzo desvela que la obra inaugurada por Crespo en enero en el Almanzora no se corresponde con la resolución de la declaración de emergencia

El secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha denunciado esta mañana en rueda de prensa que el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla podría haber incurrido en un presunto delito de malversación de fondos públicos al sufragar una obra mayoritariamente para riego con el canon del agua. En concreto, el también parlamentario andaluz, se ha referido a la obra inaugurada en enero de este año por la consejera de Agricultura, la almeriense Carmen Crespo, en el Almanzora.

La intervención, denominada ‘Mejora de la garantía de abastecimiento a los municipios del Valle del Almanzora con recursos procedentes del embalse de Cuevas del Almanzora y de la instalación desaladora de agua de mar de Carboneras’ fue declarada de emergencia por parte de la Junta del PP mediante una resolución el 29 de diciembre de 2021 y, para justificar la emergencia, el Gobierno de Moreno Bonilla se basó en un informe emitido ese mismo día, el 29 de diciembre de 2021, por la Subdirección de Explotación, según ha aportado Lorenzo Cazorla.

En dicho informe, ha trasladado el también parlamentario andaluz, se expresa la necesidad de actuar “urgentemente” para incrementar las garantías de suministro de agua a la Unidad Territorial de Escasez (UTE) 20 Levante Almeriense que comprende los municipios de Bédar, Carboneras, Los Gallardos, Garrucha, Mojácar, Albox, Antas, Arboleas, Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa, Taberno, Vera, Zurgena, Lúcar, Macael, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Tahal, Turre, Tíjola y Urrácal para optimizar la gestión de los recursos de la zona en cumplimiento del Plan Hidrológico y garantizar el abastecimiento a las poblaciones de estos municipios en términos de dotación y calidad adecuadas.

“Es decir, se considera la necesidad de actuar en 27 municipios y, de hecho, en la reseña del Consejo de Gobierno del 1 de febrero de 2022 que la aprueba, la Junta dice textualmente que la inversión asciende a algo más de 7,5 millones de euros y va a beneficiar a una población total de 132.000 habitantes”, ha ahondado.

“De los 27 municipios mencionados en la resolución para justificar la emergencia 25 de ellos no han visto una obra ni de lejos”, ha desvelado el secretario general del PSOE de Almería. Es más, ha dicho, cuando se inaugura la obra, Albox y Olula del Río -los municipios beneficiados-, “curiosamente tenían garantizado su abastecimiento y no tenían problemas de suministro, tanto por el trasvase del Negratín como porque los regantes habían hecho una obra para que se pudiera impulsar el agua”.

Por lo tanto, según Lorenzo Cazorla, “no había ninguna emergencia” y ha situado el verdadero problema en el precio del gasoil. “El impulso del agua, hacia arriba, se estaba accionando con motores de gasoil en aquel momento y fue su precio lo que hizo que los regantes pidieran a la consejera Crespo el cambio de la bomba de gasoil por bombas eléctricas apoyadas con energía renovable”, ha argumentado.

“Esto fue lo que hizo la consejera: actuar en la tubería del trasvase del Negratín operado por aguas de la Almanzora; una conducción que no es de la Junta de Andalucía, pero en la que actuó para aliviar el coste energético del impulso del agua, del agua de riego” la cual transporta en un 86%; siendo sólo el 14% restante, agua de abastecimiento. Se trata, ha dicho, de una “excusa” dado que el abastecimiento de Olula del Río y de Albox “no corrían peligro alguno”. Sin embargo, el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla lo adjudicó como una obra de emergencia y de manera directa, “como le gusta hacer al PP, con un método que explotaron y afinaron muy bien durante la pandemia de coronavirus”.

“A nosotros nos parece bien que se hagan obras a las comunidades de regantes”, ha sostenido, pero “lo grave” es que se ha hecho “con el canon del agua”, un ingreso que pagan “solidariamente todos los vecinos y vecinas de todos los municipios y que, obviamente, no se puede emplear para obras de riego” y así está estipulado. En este sentido, y debido a su relevancia, el parlamentario socialista ha anunciado que pedirá explicaciones al Gobierno andaluz en el Parlamento Andaluz y ha adelantado que “llegaremos hasta el fondo de este asunto”.

Silencio sobre la obra en Alta del Almanzora

Por otro lado, Lorenzo Cazorla ha vuelto a pedir explicaciones a la consejera de Agricultura sobre la obra “no ejecutada” de abastecimiento de Alta en el Almanzora y que se anunció en verano de 2020 por 25 millones de euros. Desde el anuncio “no ha trascendido nada acerca del proyecto, simplemente que se adjudicó su redacción, con lo cual, tras cinco años de gobierno de Moreno Bonilla, poco o nada se ha avanzado en la comarca”. La adjudicación de la redacción, ha añadido, fue en octubre de 2021, fecha desde la que “se ha hecho el silencio” sin dar “más información”.

Esas explicaciones fueron las que demandó la semana pasada en Almería el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y que aún no han obtenido respuesta. “Desde entonces, han salido en tromba tres representantes públicos: la consejera, el delegado y el presidente de la Mancomunidad, para no aclarar nada en absoluto de la obra sobre la que le estábamos preguntando, lo cual me parece sorprendente y puede que haya nervios en el fondo”, ha sostenido.