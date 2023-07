Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Recortes Cero llama en Almería a “preparar la respuesta a los recortes”

jueves 20 de julio de 2023 , 22:33h

El partido Recortes Cero ha celebrado hoy un mitin en Almería, en el que ha denunciado los beneficios que bancos y energéticas están obteniendo a costa de la mayoría social y ha presentado su plan de reindustrialización basado en la devolución del rescate bancario. La formación ha llamado a “preparar la respuesta a los recortes” que se avecinan con el nuevo gobierno.

El acto ha contado con la presencia de Violeta Tercedor, que fue candidata a la Presidencia de la Junta, y María José Salvador, del grupo promotor de Recortes Cero. Ambas han defendido las propuestas del partido para hacer frente a la inflación, la crisis y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría.

María José Salvador ha explicado el plan para reindustrializar el país que Recortes Cero ha presentado en las principales capitales, y que se basa en movilizar casi 100.000 millones de euros para crear 1,5 millones de empleos productivos, fijos, con derechos y buenos salarios, a través de una banca pública. Según Salvador, el dinero saldría de redistribuir la riqueza, en concreto, de que los bancos devuelvan el dinero del rescate, que asciende a 75.000 millones de euros. La candidata ha criticado las propuestas de Pedro Sánchez y Sumar, que según ella se basan en entregar los fondos europeos a los grandes monopolios norteamericanos y españoles, sin tocar sus beneficios ni sus recursos.

Violeta Tercedor ha afirmado que el principal problema que tenemos no es la ultraderecha, sino que “bancos y monopolios han incrementado sus beneficios especialmente en los últimos años, mientras nuestros salarios se han reducido, no llegamos a fin de mes y las pymes se endeudan”. La candidata ha dicho que hay que votar a Recortes Cero porque es el único partido que plantea una alternativa real a este modelo económico y social. Tercedor ha concluido su intervención diciendo que “lo que va como una moto no es la economía española, sino las cuentas de beneficios de bancos, monopolios y energéticas”.

El mitin ha terminado con la defensa del plan de cinco medidas contra la inflación y la crisis de Recortes Cero, que incluye un tope a los precios de 1000 productos básicos, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios, un cambio en el sistema de fijación de precios de la energía, el fin de la práctica de compra de los productos por debajo del coste y una reforma fiscal progresiva. Recortes Cero ha llamado a los almerienses a apoyar su candidatura el próximo domingo para “preparar la respuesta a los recortes” que se avecinan con el nuevo gobierno.