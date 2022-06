Recuerdan a Pedro Sánchez dos grandes traiciones del PSOE

domingo 05 de junio de 2022 , 13:07h

En el mitin celebrado en Cuevas del Almanzora con motivo de las elecciones autonómicas

Dos de las grandes traiciones del PSOE a su electorado han sido recordadas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el mitin que ha realizado en Cuevas del Almanzora en el contexto de la campaña electoral del 19J en apoyo a su candidato Juan Espadas.

Un grupo de personas se ha manifestado en las proximidades de donde se desarrollaba el acto socialista, portando banderas de la República Árabe Saharaui Democrática, y también luciendo pancartas con el lema "OTAN no, Bases Fuera".

Precisamente el PSOE, con Felipe González a la cabeza, ganó en 1982 las elecciones generales al grito de "OTAN de entrada no", pero no solo no sacó al país de la organización atlanista, es que promovió un referendum sobre el tema y pidió el Sí, y uno de sus dirigentes, Javier Solana, llegó a ser su secretario general.

También fue González quien se comprometió al cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas para hacer el referendum de autodeterminación del Sáhara, y hasta se fotografió con los líderes del Polisario en los campamentos de refugiados de Tinduf. Tras ganar las elecciones, se alió con la satrapía marroquí y juntos bloquearon cualquier posible avance.

Hoy, el Estado español acoge la cumbre de la OTAN, y en política internacional da un virage definitivo, aceptando la soberanía alauita sobre el Sáhara Occidental.