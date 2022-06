Espadas ofrece "buena gestión pública para reducir a la mitad el desempleo

domingo 05 de junio de 2022 , 15:16h

El candidato del PSOE-A ha estado en Cuevas junto a Pedro Sánchez

Juan Espadas llama a los andaluces a salir a la calle a parar a la “derecha rancia” y evitar una Andalucía “en blanco y negro”

El candidato socialista a la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha realizado hoy un llamamiento a las andaluzas y a los andaluces para que salgan a la calle el próximo 19 de junio para “parar a esa derecha rancia, en blanco y negro” porque Andalucía quiere “color y diversidad”.

“Somos el partido que más se parece a Andalucía, el que sabe escuchar y entender a la gente, el que el 28F se lanzó a la calle para defender su gobierno y que ha construido estos años Andalucía de la mano de los andaluces que nos dieron su confianza. El próximo gobierno va a estar lleno de socialistas para echar una mano, para trabajar por los andaluces, estar a la altura de esta tierra. Hablaremos del futuro de esta tierra, donde vamos a batir todos los resultados socialistas”, ha dicho Juan Espadas durante el acto desarrollado en Cuevas de Almanzora (Almería), donde ha estado arropado por alrededor de 2.500 personas, además de por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Tras recordar que “el PSOE-A es el corazón del PSOE de España”, ha dejado claro que los socialistas son ahora “más necesarios que nunca”. “El PSOE vuelve a ser la fuerza política más útil para el futuro de Andalucía”, ha subrayado, lamentando que Moreno Bonilla no sea capaz de decir “alto y claro que no se puede gobernar con quien no respeta la Constitución, el Estatuto de Autonomía y los derechos humanos”.

“Quien calla otorga”, apostilla, tras lo que ha hecho mención al hecho de que Moreno Bonilla “justifique y calle ante la ultraderecha que le ha apoyado estos tres años y medio, la ultraderecha que se dedicó a quitar en Cantoria (Almería) las señales de que es un municipio libre de violencia de género”. Ante ello, Juan Espadas ha dejado claro que “toda Andalucía será libre de violencia de genero porque tendrán un gobierno que luche sin ambages y sin pasos atrás”.

Para ello, ha pedido el voto a las mujeres, que “decidirán el 19J sobre la igualdad efectiva, si avanzamos o volvemos a tiempos oscuros donde su futuro se decidía dejándolas dentro de las casas”, unos roles que Juan Espadas se ha comprometido a combatir “con determinación”.

Andalucía, a la vanguardia en política energética y empleo verde

Además, el líder socialista ha insistido en que Andalucía necesita “políticas sociales, buenos servicios públicos y más empleo, algo que haremos desde el 19 de junio cuando recuperemos la Junta”. Ha apostado por el impulso a la inversión pública en los próximos cuatro años, con los 12.000 millones trasferidos a Andalucía por el Gobierno de España, para políticas de protección del litoral, la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y convertir esta región en vanguardia en política energética en Europa, apostando por las renovables, haciendo comunidades energéticas solares para reducir la factura ciudadana o colocando paneles solares en zonas industriales y edificios públicos.

“La derecha nunca creyó en el medio ambiente, luchó contra los parques naturales y aún está intentando enterarse de qué va el cambio climático. No saben lo que es el verde y mucho menos la revolución”, ha apostillado. Frente a ello, Juan Espadas se ha comprometido con el empleo de calidad y con el desarrollo de nuevos sectores verdes en la comunidad, así como el impulso de la reindustrialización que Andalucía necesita. Con esas políticas, Andalucía reducirá a la mitad las tasas de paro, “con buena gestión pública y de la mano de sector privado”.

“No vamos a dejar tirados a los jóvenes”

Al hilo de ello, ha puesto en valor las políticas realizadas por el Gobierno de España para mejorar la situación de esta tierra, un trabajo que “no es suficiente” para impulsar Andalucía si se tiene en cuenta que aquí se tiene un gobierno de Moreno Bonilla “inepto, que no trabaja en esa línea y que no cree en las transformaciones necesarias”.

En este marco, Espadas ha dejado claro que “no podemos dejar tirados a los jóvenes con una tasa de paro del 40%, sin recursos”. Por eso, el PSOE va a impulsar un programa de primera oportunidad de acceso al mercado laboral con el objetivo de llegar a 100.000 jóvenes.