Recuperar la Almería andalusí Rafael M. Martos sábado 08 de abril de 2023 , 15:44h

Almería es una ciudad con una historia rica y diversa, que se remonta a más de dos mil años (hablamos de la ciudad, no de enclaves en la provincia como Adra o Villaricos, que son muchísimo más antiguos). Entre los siglos VIII y XV, Almería fue una de las ciudades más importantes de al-Andalus, el territorio musulmán de la península ibérica. Su puerto, su comercio, su cultura y su arte la convirtieron en un referente del Mediterráneo hasta que los cristianos lo destruyeron únicamente por interés económico, no religioso aunque agarrados a esa bandera. Parece mentira que siendo una de las etapas más luminosas en la historia de la ciudad, hasta ahora haya sido minusvalorada, aun cuando la Alcazaba -contruida por almerienses, no lo olvidemos, almerienses- es el principal monumento de la provincia en cuanto a número de visitas, y también uno de lo más conocidos por los turistas en toda Andalucía. ¿Por qué no hay referencias en el Puerto de Almería a su glorioso pasado? Sería otro elemento turístico de interés para los visitantes, y también para los almerienses desconocerdores de que desde aquí se dirigía la flota del estado andalusí. Tal vez en el nuevo paseo del Cable Inglés se pudiese instalar una placa recordando que desde aquí se dirigía la flota de califato, que era el principal enclave comercial del Mediterráneo... hasta que lo destruyeron. Sin embargo, gran parte de ese legado andalusí se perdió o se ocultó con el paso del tiempo, debido a las guerras, las transformaciones urbanas y el olvido. Por eso, el hallazgo de un barrio andalusí prácticamente completo durante los trabajos arqueológicos para recuperar el Mesón Gitano fue una noticia extraordinaria, ya que nos permite recuperar una parte esencial de nuestra identidad. El Mesón Gitano era un antiguo edificio del siglo XIX que se encontraba en ruinas y que se iba a demoler para construir un parque. Sin embargo, al iniciar las excavaciones, se descubrió que debajo había un conjunto de casas, calles, baños, aljibes y mezquitas que datan de los siglos XI y XII. Se trata de uno de los barrios andalusíes mejor conservados de España, que nos muestra cómo era la vida cotidiana de los habitantes de Almería en aquella época. El proyecto de musealización del Mesón Gitano tiene como objetivo poner en valor este patrimonio histórico y cultural, y convertirlo en un atractivo turístico para la ciudad. Además, pretende ser un espacio de encuentro, diálogo y convivencia entre las diferentes culturas y religiones que han conformado Almería a lo largo de los siglos. Almería recupera así su identidad andalusí en el Mesón Gitano, un proyecto que nos invita a mirar al pasado con orgullo, al presente con ilusión y al futuro con esperanza. Sería, en esa misma línea, un buen lugar para hacerle un hueco a la bandera verde y blanca de Andalucía, que ondeó por primera vez en ese mismo entorno hace más de mil años como bandera de Almería.

Rafael M. Martos
Editor de Noticias de Almería
Periodista.