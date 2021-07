Sucesos Registros en El Ejido y Roquetas a una banda de narcos que operaba desde Málaga sábado 24 de julio de 2021 , 11:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se han incautado 3.362 kilos de hachís, 3 embarcaciones, 1.600 litros de combustible, 16 vehículos (dos de alta gama que habían sido sustraídos), armas de caza, cortas y de guerra, así como abundante munición



La Guardia Civil, en el marco de la operación EL PALO, ha desmantelado una organización delictiva que introducía grandes cantidades de hachís en la costa oriental de Málaga. Se ha detenido a 26 personas por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, usurpación del estado civil, receptación de armas de fuego, tenencia ilícita de armas y depósito de armas de guerra.



Se han incautado 3.362 kilos de hachís, 3 embarcaciones, 1.600 litros de combustible, 16 vehículos (dos de alta gama que habían sido sustraídos), armas de caza, cortas y de guerra, así como abundante munición.



La operación se inicia, cuando a través del SIVE de la Comandancia de Málaga se detecta en la playa junto a la barriada malagueña de El Palo una embarcación sospechosa, por lo que se organiza un dispositivo por tierra y por mar con una patrullera del Servicio Marítimo. Se consiguió interceptar 715 kilos de hachís, la embarcación y una furgoneta donde iban a transportar los fardos.



Los investigadores averiguaron que la red además de introducir hachís en la península, se dedicaba a proveer a otras organizaciones de avituallamiento de víveres y combustible, relevo de tripulaciones y custodia y entrega de vehículos de alta gama robados. Contando también con varias guarderías con personal fuertemente armado.



Asimismo, se tuvo conocimiento que la organización alijaba en el tramo de costa que va desde Málaga hasta Torre del Mar, llegando a realizar algún alijo a plena luz del día. Contaban también con integrantes, contactos e infraestructura en el Campo de Gibraltar, Marbella y Almería.



Durante los meses que transcurrió la operación, los componentes de la organización no dudaban de embestir a los vehículos policiales cuando iban a darles el alto. En una de esas ocasiones cuando transportaban 20 fardos de hachís en una furgoneta, escoltada por tres turismos del grupo ahora desarticulado, embistieron a los vehículos policiales, poniendo en riesgo sus vidas y la de los agentes. Poco después en una parcela en Adra (Almería) cuando se intervinieron 60 fardos de hachís y se detuvo a las 8 personas que custodiaban la droga y que iban provistas de armas largas de caza, armas cortas y armas de guerra.



Una vez conocidos todos los componentes de la organización y el funcionamiento de ésta, y previa autorización judicial, se llevaron a cabo 17 registros en La Línea, El Ejido, Roquetas de Mar, Rincón de la Victoria y Málaga. En el dispositivo participaron agentes de las Comandancias de Málaga, Almería y Algeciras, OCON-SUR, CRAIN, GAR, GRS y Servicio Marítimo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.