Relojes de hombre para cualquier ocasión

Los relojes son desde hace siglos una pieza imprescindible en la moda masculina. Aunque los orígenes de los relojes de pulsera se remontan a principios del siglo XIX, siendo entonces algo muy exclusivo, con el tiempo han llegado a convertirse en un accesorio básico para el día a día. Esto no quiere decir que en la actualidad un reloj no pueda ser algo distintivo o con clase. ¡Todo lo contrario! Sin embargo, es tanta la variedad de modelos disponibles que cualquiera puede encontrar un reloj que se ajuste a su bolsillo. Toda esta variedad de precios y de marcas de relojes para hombre puede observarse bien en tiendas multimarca como Zalando o en cualquier joyería o tienda de relojes. Es tanta la variedad y su uso está tan extendido que lo normal es tener más de un modelo para poder llevar el que más encaje con el estilo que lleves en ese momento. Principalmente, los relojes pueden dividirse entre relojes de vestir y relojes deportivos. Los relojes de vestir suelen ser más ligeros y tener la correa de cuero (o de imitación, si buscas algo más asequible), mientras que los relojes deportivos suelen ser más robustos y pueden estar hechos de plástico resistente o llevar una correa de tela. Relojes clásicos de hombre Un reloj elegante es el complemento perfecto para cualquier ocasión. No hace falta dejarse mucho dinero, en función de los materiales con los que esté fabricado podrás encontrar relojes baratos o con un precio más elevado. Para un complemento clásico o elegante, busca relojes con correa de piel o imitación y pantalla analógica. Este de Armani Exchange con la pulsera de piel y cierre de hebilla es un buen ejemplo. Además, es resistente al agua y su mecanismo es de cuarzo. Image Armani Exchange Reloj Zalando Los relojes de acero pueden considerarse de vestir o deportivos, en función de su diseño y del resto de materiales. Este reloj de Tommy Hilfiger en acero fino con un acabado cepillado y cierre de deployante mariposa es un buen ejemplo de reloj elegante. Image Tommy Hilfiger Cronógrafo Zalando Relojes originales Suele pasar con los accesorios que se convierten en básicos para el día a día que con tanta variedad los modelos puedan llegar a ser de lo más originales. Los relojes modernos tienen diseños que no pasan desapercibidos. Con uno de estos tu muñeca será el centro de atención. No se trata necesariamente de llevar un reloj de un color muy llamativo, sino que su originalidad muchas veces se centra en la esfera del reloj donde en ocasiones aparece un estampado o dibujo de fondo, como en este reloj Diesel. Image Diesel Reloj Zalando Jugar con los aspectos más clásicos de un reloj es lo que hace este reloj de Guess. Su esfera es transparente y gracias a eso pueden verse los engranajes de un reloj. El resultado es un diseño muy original a la vez que elegante. Image Guess BIG REVEAL - Reloj Zalando Relojes sport para hombre Este tipo de relojes suelen estar especializados en distintos deportes para cubrir así todas las necesidades del deportista. Sin embargo, como suele pasar, estos modelos han saltado de las canchas y del mar a la calle y se han convertido en un accesorio más, sobre todo en los estilos más urbanos. Un reloj deportivo será tu mejor accesorio cuando lleves un estilo más casual. A pesar de su típica robustez, un reloj deportivo puede acompañarte a cualquier sitio. Este modelo de G-Shock unicolor hecho de plástico resistente es un buen ejemplo. Image G-Shock Cronógrafo Zalando Sin embargo, también hay modelos deportivos más ligeros y son los que tienen la correa de tela, como este reloj de Lacoste. Se trata de un modelo económico disponible en azul, negro o blanco. Su diseño deportivo pero ligero lo convierte en una pieza muy versátil. Image Lacoste Reloj Zalando Relojes digitales y smartwatches Los relojes digitales son mucho más informales (también tienen cierto estilo deportivo) pero son perfectos para el día a día. Casio es una de las marcas de relojes más famosas, sobre todo en relojes digitales. Dentro de su colección hay mucha variedad pero los más conocidos son los básicos de acero que suelen tener disponibles en muchos colores y distintos tamaños. Image Casio Reloj digital Los relojes inteligentes o smartwatches revolucionaron el concepto de reloj hace unos años. Si bien es cierto que los relojes cada vez indicaban más cosas (no solo la hora), nada es comparable a todo lo que ofrece un smartwatch. Puedes contar pasos o leer mensajes, básicamente llevas un móvil en la muñeca. También pueden ser una muy buena opción para llevar a diario e incluso para entrenar. Image Coveri Smartwatch Zalando Hoy en día puedes comprar relojes online muy fácilmente. Hoy en día puedes comprar relojes online muy fácilmente. Tanto si buscas las mejores marcas de relojes para hombre como si sencillamente quieres relojes de moda, entre tanta variedad de modelos es sencillo encontrar algo que vaya con tu estilo y se ajuste a tu bolsillo. Además, siempre puedes aprovechar las ofertas en relojes para hombre para poder tener más de uno y llevar el que encaje mejor según la ocasión.