Renuncia el teniente de alcalde de Felix tras difundirse un vídeo consumiendo drogas

El teniente de alcalde de Felix, Manuel Flores, ha presentado su dimisión de sus cargos públicos y su baja del Partido Popular tras la difusión en redes sociales de un vídeo en el que aparece semidesnudo, con una pulsera del PP, y supuestamente fumando estupefacientes con dos mujeres que podrían ser prostitutas colombianas por el contenido de la conversación que mantienen. De hecho una de ella habla de los 50 euros en que está negociando una relación sexual. El vídeo podría ser de hace mas de dos años, y podría haber estado oculto por quien lo grabó para usarlo con fines inconfesables, ya que la trayectoria política del concejal así lo sugieren. Y es que Flores era el líder de la formación independiente Almería Viva, que ganó las elecciones municipales de 2019 por tres votos, pero que cedió la alcaldía al PSOE en un pacto de mandato compartido con el PP. Sin embargo, en junio de 2021, Flores y sus dos concejales apoyaron una moción de censura impulsada por el PP para desbancar al alcalde socialista Gabriel Magán y hacerse con la tenencia de alcaldía y las áreas de Urbanismo, Obras Públicas, Cultura y Festejos. El PSOE ya había denunciado en varias ocasiones supuestas conductas inapropiadas de Flores, como el uso privado del vehículo oficial del Ayuntamiento o sus visitas al barrio de Las 200 Viviendas de Roquetas. uno de los que más se relacionan con el tráfico de drogas, y en general con la delincuencia El Partido Popular aún no se ha pronunciado sobre el escándalo, pero parece evidente que la expulsión de la formación ha sido la respuesta.

