Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Reunión de los responsables del Plan de Recuperación miércoles 31 de mayo de 2023 , 15:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este equipo asesora a los municipios, principalmente aquellos que tienen menos de 5.000 habitantes, sobre los distintos programas que se financian con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El servicio, al que se han adherido ya una veintena de localidades, está sufragado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y es gratuito para las entidades que lo soliciten El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha mantenido un encuentro de trabajo con el equipo que, en la provincia de Almería, se encarga de la asistencia técnica y dinamización de la participación de las administraciones públicas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El proyecto, dirigido por la Secretaría General de Fondos Europeos, pretende facilitar el acceso a todas las administraciones públicas a los diferentes programas financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De forma significativa, este novedoso proyecto quiere ayudar a aquellos municipios con menos de 5.000 habitantes, que son los que más insuficiencia de medios técnicos y humanos tienen para poder participar en el Plan de Recuperación y cumplir con las obligaciones y requisitos que el mismo conlleva, conforme con la normativa europea y nacional. El servicio de asistencia técnica estará abierto durante todo el desarrollo del PRTR, hasta diciembre de 2026 y es gratuito para quienes lo soliciten, asumiendo el Ministerio de Hacienda y Función Pública todos los costes derivados del mismo. Por ahora, una veintena de municipios almerienses, además de la Diputación provincial, han solicitado este servicio de asistencia técnica, que incluye la participación, seguimiento y ejecución de los proyectos y la utilización del sistema de información integrado (CoFEE). Igualmente, los ayuntamientos reciben asesoramiento sobre el cumplimiento de obligaciones de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El equipo técnico está integrado por titulares superiores, de distintas especialidades, entre las que se incluyen perfiles jurídicos, técnicos y con conocimientos informáticos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

