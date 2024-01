Almería Ampliar Revés a Ecologistas en Acción en la limpieza de Palomares viernes 26 de enero de 2024 , 13:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Tribunal Constitucional no admitirá recurso de amparo sobre la gestión de la contaminación nuclear El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado la admisión de un recurso de amparo presentado por Ecologistas en Acción respecto a la gestión de la contaminación por americio y plutonio en Palomares, Almería. La decisión se basa en la falta de "especial trascendencia constitucional" según la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. Este recurso se presentó después de la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que concluyó que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no tenía competencia para ejecutar el Plan de Rehabilitación, sin especificar a qué organismo le correspondía dicha responsabilidad. Ecologistas en Acción argumenta que esta sentencia vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la tutela judicial efectiva, a la salud, a un trato no degradante y al medio ambiente. Ante la inadmisión del recurso, el siguiente paso anunciado por el abogado José Ignacio Domínguez es llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo. El colectivo ecologista solicita la urgencia en la remediación de la contaminación en Palomares y exige que se determine qué organismo debe encargarse de ello. Además, buscan claridad sobre la posible construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para dar destino a los residuos resultantes de la limpieza de 50,000 metros cúbicos de tierra. Radioactividad en zonas de paseo en Palomares En su recurso, Ecologistas en Acción resalta la "especial trascendencia social" de este caso, considerándolo único en la historia de España. Además, subraya la necesidad de sentar jurisprudencia sobre la legalidad de la investigación de las consecuencias de la radiactividad en la salud, sin el consentimiento de las personas afectadas. El colectivo denuncia que, casi seis décadas después del accidente nuclear de Palomares, la situación sigue sin resolverse adecuadamente. Critican las prácticas de "laboratorio a cielo abierto" llevadas a cabo por las autoridades de España y Estados Unidos, destacando la falta de medidas paliativas. Ecologistas en Acción cuestiona las excusas de los sucesivos gobiernos, que han argumentado la necesidad de un "almacén nuclear definitivo" para no abordar la limpieza, a pesar de que existen cementerios radiactivos temporales en España. También señalan que el vallado de la zona contaminada en 2011 no ha resuelto el problema, ya que aún existen terrenos contaminados fuera de la valla. El colectivo concluye expresando su insatisfacción con la sentencia del Tribunal Supremo, argumentando que no se han valorado ni interpretado adecuadamente las normas alegadas y los pedimentos fundamentales, lo que, según ellos, causa indefensión. A pesar de esta decisión del Tribunal Constitucional, Ecologistas en Acción planea presentar nuevamente la solicitud ante la Audiencia Nacional para exigir al Gobierno un plazo para la ejecución de la limpieza en Palomares. El Gobierno espera que EEUU retire la tierra radiactiva de Palomares Los últimos resultados del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental y de la población (PVRA) de Palomares han sido revelados por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat). De los aproximadamente 400 análisis realizados a muestras de aire, alimentos de origen animal y vegetal, flora y fauna, así como sedimentos y agua, se encontraron concentraciones de actividad de americio y plutonio en 112 casos. Es importante destacar que, según el informe del Ciemat, todos los valores detectados están "por debajo de los niveles de referencia" establecidos en el mencionado plan. A pesar de la presencia de americio y plutonio en estas muestras, los resultados indican que no representan un riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente. El Ciemat señala que los valores de concentración de actividad son "similares" a los obtenidos en años anteriores, lo que lleva a concluir que "la evolución temporal del nivel de contaminación" en la última década, durante el periodo 2010-2021, ha permanecido estable. Estos resultados podrían influir en el debate en curso sobre la gestión de la contaminación en Palomares, especialmente en relación con las preocupaciones planteadas por Ecologistas en Acción y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Aunque los niveles de contaminación detectados están dentro de los límites establecidos por el PVRA, la discusión sobre la responsabilidad y la necesidad de medidas adicionales para la remediación de la zona probablemente continuará. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

