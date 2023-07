Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Robles agradece a La Legión su "esfuerzo y trabajo" internacional miércoles 19 de julio de 2023 , 17:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este miércoles la Brigada de La Legión 'Rey Alfonso XIII' en Viator (Almería), donde ha manifestado el "especial cariño" que siente por la Legión a la que ha agradecido "el trabajo y el esfuerzo" que lleva a cabo la unidad en misiones tanto nacionales como en el exterior. Durante la visita, en la que Robles ha presidido también un acto de homenaje a los caídos, el jefe de la Brileg, el general de brigada Melchor Marín, y su plana mayor han dado la bienvenida a la ministra y al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Amador Enseñat, que han asistido a continuación a una exposición a cargo del general Marín sobre la situación de la unidad, su participación en misiones internacionales y sus actividades de preparación para este año y el próximo. "La ministra ha agradecido particularmente "el esfuerzo y el trabajo que la unidad realiza en las misiones, tanto aquí, con las operaciones Balmis y Baluarte, como en el extranjero, en Irak, Mali, Líbano, y con las misiones de entrenamiento a soldados ucranianos". "En el mundo en el que vivimos representan ustedes los mejores valores. Para mí, como ministra de Defensa, es una satisfacción saber que nuestras Fuerzas Armadas se preparan cada día para defender la paz en el mundo, y no hay mayor honor", ha añadido Robles. El general Marín ha explicado que durante 2022 y parte de 2023 la Brigada constituyó los contingentes de la operación 'Libre Hidalgo' de la ONU en Líbano y otro más pequeño en la Misión de Irak de la OTAN. Actualmente está desplegado en zona de operaciones el contingente EUTM MALI XXII, que proporciona al Ejército maliense entrenamiento militar y asesoramiento. "A lo largo de la historia, en el momento presente y estoy segura de que en el futuro, van a seguir dejando muy alto el pabellón español, porque tienen valores de compañerismo, de trabajo y de heroicidad que nos sirven de estímulo", ha destacado la titular de Defensa, que ha asegurado que "España tiene una deuda de agradecimiento con todos ustedes". BRIEX 2035 Durante su exposición, el general Marín se ha referido asimismo a la designación de la Brileg como Brigada Experimental, que desde 2018 es responsable de ejecutar las actividades que abarcan todas las funciones de combate y de probar los diferentes materiales y prototipos que formarán parte de la 'Brigada 2035'. En este sentido, el JEME ha destacado que "desde el orgullo por el pasado de la Legión y la satisfacción por el presente, debemos mirar al futuro porque la Legión seguirá siendo la vanguardia del Ejército en todas las operaciones, actividades y servicios que lleve a cabo". Nacida en 1995, la Brileg se encuadra actualmente en la División Castillejos. En dicho año, el entonces Mando de la Legión se convirtió en Cuartel General de la Brileg y se trasladó desde Málaga hasta su emplazamiento actual en Viator (Almería). Se trata de una unidad que integra todas las capacidades de combate, apoyo al combate y apoyo logístico, capaz de operar de manera autónoma en cualquier escenario, integrada en organizaciones multinacionales y apta para el desarrollo de cualquier tipo de operación, incluidas las de combate de alta intensidad. Como parte de la visita, Robles ha participado en un acto de homenaje a los caídos a cargo del Tercio Don Juan de Austria 3º de la Legión, y ha asistido a una parada militar. A continuación, la ministra ha mantenido un encuentro con personal, damas y caballeros legionarios, que han participado en misiones nacionales e internacionales, así como deportistas y heridos. Tras la finalización de la visita, la ministra se ha trasladado hasta la Subdelegación de Defensa en Almería, donde se ha reunido con su titular en la provincia, coronel Francisco Javier Frías, a quien ha dado las gracias por "la gran labor" que se realiza desde allí y por ser "pieza indispensable para el apoyo y funcionamiento de nuestros ejércitos". Robles ha visitado las instalaciones y ha mantenido un encuentro con integrantes de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, fundada en 1957 y que dispone de 55 delegaciones en España. La ministra ha querido reconocer su misión principal, que es dar continuidad a los valores e ideales de las Fuerzas Armadas, atendiendo a la mutua ayuda, protección y apoyo de las personas mayores necesitadas. "Quiero sobre todo animarles a que sigan imparables, con un impulso renovado, ante los grandes retos que cada día nos presenta la vida y ante los que es necesario el trabajo en equipo, la solidaridad, la voluntad de servicio y el gran espíritu y ejemplo de nuestras Fuerzas Armadas", ha expresado Robles.

