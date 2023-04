Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

2-1 Dos penaltis no marcados pudieron cambiarlo todo

lunes 17 de abril de 2023 , 07:22h

El Almería perdió en su último partido contra el Atlético de Madrid, que es considerado el equipo en mejor forma del campeonato. A pesar de que los locales dominaron y tuvieron muchas oportunidades de gol, el conjunto almeriense logró mantenerse vivo hasta el final del partido. Durante este tiempo, hubo polémica debido a dos penaltis reclamados por los representantes del Almería, pero no fueron señalados por los árbitros.

En el partido, Rubi decidió utilizar una formación defensiva con tres centrales y dos carrileros, incluyendo a Kaiky y Mendes como novedades. En el centro del campo se mantuvieron Samú, Robertone y Melero, mientras que en la delantera jugaron Leo Baptistao y Luis Suárez. El objetivo era cerrar la portería y tener un centro del campo fuerte para contrarrestar al Atlético de Madrid. Sin embargo, las esperanzas del Almería se vieron truncadas cuando Griezmann marcó un gol de cabeza a los cuatro minutos de comenzado el partido, lo que dejó el marcador en 1-0 a favor del Atlético.

El gol tuvo un gran impacto en nuestros representantes, quienes estaban siendo dominados por el equipo rival y luchando constantemente para defenderse de sus ataques. A pesar de esto, el Almería trabajó duro para evitar que los "colchoneros" aumentaran su ventaja y logró mantenerse firme en defensa. Sin embargo, el equipo de Rubi no lograba mantener la posesión del balón por mucho tiempo.

A partir del minuto 20, el Almería comenzó a tener más oportunidades en el partido. Aunque seguían siendo fuertes en defensa, también tenían más posesión del balón en ataque. En el minuto 37, Leo Baptistao logró empatar el partido después de que el Atlético perdiera un balón. Esto dejó en silencio a los aficionados del Almería, pero no por mucho tiempo. Justo antes del descanso, Griezmann anotó un gol que fue inicialmente anulado por fuera de juego, pero luego validado por el VAR. El marcador era 2-1 al finalizar la primera mitad.

En la segunda mitad, el Atlético de Madrid continuó presionando y dominando el juego, pero no logró concretar sus oportunidades de gol debido a las excelentes intervenciones del portero Fernando y los postes. El Almería se enfocó en defender y tuvo dificultades para mantener la posesión del balón, como en la primera parte del partido.

En el último tramo del partido, los cambios realizados por Rubi permitieron a nuestros representantes tener opciones de empatar. Sin embargo, se reclamaron dos penaltis que no fueron pitados. Uno de ellos fue por una mano de Giménez, pero no se concedió debido a un fuera de juego previo de Portillo. El otro fue por un posible empujón de Carrasco sobre Arnau cuando se disponía a rematar. A pesar de las protestas de los almerienses, el VAR no revisó esta última acción. Lamentablemente, el Almería perdió después de tres jornadas consecutivas sin perder en un final polémico.

Atlético de Madrid: Oblak, Nahuel Molina, Giménez, Witsel, Hermoso, Marcos Llorente, De Paul (Barrios, minuto 78), Koke, Carrasco, Griezmann y Correa (Morata, minuto 64).

UD Almería: Fernando, Mendes (Arnau, minuto 58), Kaiky (Embarba, minuto 83), Rodrigo Ely, Babic, Alex Centelles; Samú Costa, Melero (César de la Hoz, minuto 67), Robertone (Portillo, minuto 67), Leo Baptistao (Ramazani, minuto 67) y Luis Suárez.

Goles: 1-0 (Mn. 4). Córner que lanza el At. Madrid, Correa peina en el primer palo, y en el segundo cabecea a gol Griezmann. 1-1 (Mn.37). Leo Baptistao tras dar el balón en un defensor local. 2-1 (Mn. 44). Griezmann remata un centro de Carrasco.

Árbitro: Díez de Mera, del comité castellano-manchego. Amonestó a Marcos Llorente y Barrios, del At. Madrid, así como Babic, Rodrigo Ely, Ramazani y al entrenador, Rubi,

Incidencias: Partido de la vigésimo novena jornada de la Liga Santander, disputado en el Cívitas Metropolitano. Hubo presencia de seguidores almerienses, alrededor de 300.