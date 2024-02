Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Rodrigo Alonso, ese sindicalista ejemplar Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por viernes 09 de febrero de 2024 , 06:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia tribuno del pueblo, líder sindical y adalid de la austeridad. El diputado de Vox por Almería, Rodrigo Alonso, no deja de regalarnos momentos memorables. En su última actuación en el Parlamento de Andalucía, volvió a demostrar su versatilidad: Con la oratoria florida que le caracteriza, Alonso arremetió contra UGT y CCOO, esos malvados sindicatos que, según él, solo sirven para chupar del bote. Y, como no podía ser de otra manera, aprovechó la ocasión para hacer publicidad de Solidaridad, el sindicato que él mismo preside, una especie de Robin Hood al rescate de los trabajadores. Pero lo más sorprendente de su intervención llegó al final, cuando exigió a la Junta de Andalucía que eliminara las subvenciones a estos sindicatos. Un acto de desprendimiento admirable, viniendo de un partido que hasta hace poco clamaba por el fin de las subvenciones a los partidos políticos, pero que ahora, instalado en las instituciones, las recibe con los brazos abiertos. Un partido que quería acabar con las Comunidades Autónomas, hasta que entraron en sus parlamentos y en sus gobiernos. Y no olvidemos que el señor Alonso es un defensor acérrimo de la austeridad, al menos para los demás. Porque él mismo no tiene reparos en cobrar la mitad de las dietas asignadas a su grupo parlamentario, convirtiéndose en el diputado que más dinero público se embolsa en concepto de gastos de viaje y alojamiento, y eso que es de los más absentistas. En definitiva, Rodrigo Alonso es un auténtico hombre orquesta: un político que se desenvuelve con soltura en el escenario parlamentario, un líder sindical que defiende los intereses de los trabajadores (los de su sindicato, claro, nacional sindicalismo) y un adalid de la austeridad que no tiene reparos en aprovecharse del sistema. Un personaje fascinante que nos regala momentos de gloria cada vez que abre la boca. Que no decaiga, señor Alonso, que no decaiga. PD: No olvidemos que Vox también exigía la eliminación de las televisiones públicas. Curiosamente ahora son defensores de los medios públicos donde gobiernan, e incluso en Andalucía ya se les ha pasado el afán por cerrar Canal Sur.. ¿Será que la coherencia no es el fuerte de Vox? Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1302 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes