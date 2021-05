Rubi podría tener disponibles a todos sus jugadores

miércoles 12 de mayo de 2021

Rubi, entrenador del Almería, podría tener disponibles a todos los integrantes de la plantilla ante el partido que los rojiblancos disputarán el sábado, a las 21 horas, frente al Albacete en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. En este sentido cabe subrayar que después de la incorporación al grupo de Guilherme Schettine en la sesión del lunes, este martes lo ha hecho Samú Costa, aunque sólo en una parte del entrenamiento. Las sensaciones han sido buenas, pero en cualquier caso habrá que comprobar la evolución del centrocampista portugués.



Samú ha sido baja en las dos últimas jornadas por una dolencia muscular en la parte posterior del muslo derecho; de hecho se perdió los encuentros frente al Real Oviedo y Tenerife, confrontación ésta en la que tampoco estuvo Guilherme Schettine. Teniendo en cuenta que no hay bajas por sanción, si no hay imprevistos, el técnico tendría a todos disponibles, como decíamos anteriormente.



La sesión de este martes ha sido realmente exigente, intensa y maratoniana. No en vano se prolongó por espacio de algo más de dos horas en las que apenas hubo respiro; sólo para cambiar de escenario porque la plantilla se ejercitó en el Anexo, primero, potenciando el apartado físico, y en el Estadio, después, para ensayar aspectos tácticos, estrategia y situaciones de partido.



Los rojiblancos entrenarán este miércoles, a las 10 horas, en el Anexo, mientras que el jueves y el viernes lo harán, a puerta cerrada, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.