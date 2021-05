Sucesos Ampliar Se registran más de 100 terremotos en Almería en lo que llevamos de año miércoles 12 de mayo de 2021 , 07:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los de mayor magnitud se produjeron en el mes de enero, superando el 3 en la escala Richter Según datos recogidos por la página web volcano discovery, espacio que recopila información sobre actividad sísmica a lo largo del planeta, durante estos primeros meses del 2021 la provincia almeriense ha sido afectada por un total de 107 terremotos. La mayoría de estos se han concentrado entorno a la zona costera de Roquetas del Mar, El Ejido o la propia ciudad de Almería. El mes de enero es el más destacado dentro de esta recopilación, ya que fue cuando sucedieron los terremotos de mayor magnitud registrada hasta la fecha según la escala Richter: el primero (de 3’4) se produjo el sábado día 23 a las 08:58 de la mañana, al este del municipio de Albox; el segundo (3’3) sucedió el día 31 a las 20:00 horas, al norte de la capital de la provincia. Durante los últimos años se ha registrado un aumento significativo de los sismos en Almería: 2018 cerró su cuenta con 124, mientras que en 2020 se situó en 222. Parece que esa tendencia al alza también va a cumplirse este año: mientras que el pasado enero se dio cuenta de 17 terremotos en la provincia, este primer mes de 2021 ha llegado a doblar esa cifra, con 34 registros. No obstante, esta no es la provincia con mayor cantidad de terremotos en Andalucía: Granada supera con creces los sismos registrados en Almería, con un total de 2370 terremotos en lo que llevamos de año. Sólo un total de 267 de estos han sido perceptibles, siendo los más destacados los que sacudieron esta provincia a finales del mes de enero, con el registro más fuerte el día 26 a las 22:54 de la noche (una magnitud de 4’5). La mayor parte de los terremotos registrados no superan una magnitud de 3, lo cual los caracteriza como imperceptibles para la población. Aquellos sismos que no superan el valor de 2 en la escala de Richter se denominan microsismos: suceden alrededor de 8.000 veces al día, y no causan ningún tipo de daño. Con valores entre el 2 y el 2’9 en la escala hablamos de sismos menores, que generalmente tampoco son notables. Es a partir de 3 cuando empezamos a notar los temblores, pero no se puede hablar de daños significativos en terremotos inferiores a la magnitud 5. La zona que rodea a la cordillera Bética y colinda con la placa del mar de Alborán es el lugar de mayor actividad sísmica de España: esto se debe a la cercanía con el límite entre las placas tectónicas euroasiática y africana, cuyo empuje provoca una energía liberada en forma de temblores: Málaga, Granada, Almería, Huelva, Cádiz, Murcia y Alicante son considerados los principales centros sísmicos del país. Según nos informa el Colegio de Arquitectos de Almería, la Norma de Construcción Sismorresistente es la que rige el protocolo de edificación que mantiene la seguridad y estabilidad de hogares e instalaciones en caso de terremoto: recoge una serie de recomendaciones, clasificaciones de espacios y normativas a seguir para que ciudades y casas sean un lugar seguro. Bajo esta normativa se regula el estudio del terreno donde se vaya a construir, así como la elaboración de las diferentes partes que componen el edificio en base a ese estudio. Esta regulación será aplicable según el riesgo sísmico de la zona donde nos encontremos. En Almería, todos los edificios de importancia normal (aquellos cuya destrucción ocasione pérdidas económicas, víctimas o la detención de algún servicio no esencial) o especial (aquellos que puedan impedir el normal funcionamiento de servicios esenciales o cuya destrucción tendría consecuencias catastróficas) deben seguir las recomendaciones de la normativa, al ser nuestra provincia un espacio de peligrosidad sísmica. No existe ninguna prohibición específica sobre construir en determinados espacios donde puedan afectar más los temblores, pero sí esta obligación de que los edificios importantes se elaboren con la capacidad de ser sismorresistentes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

