Pobre susanismo Rafael M. Martos

Queda un mes para que el PSOE de Andalucía decida quién encabezará su cartel electoral en las próximas elecciones autonómicas, y nuestra provincia, ha sido una de las primeras en presentar una plataforma de apoyo a la precandidata Susana Díaz, pero la cosa ha dejado una imagen que podría ser calificada de preocupante. En este ambiente de medir las fuerzas entre uno y otro bando está por ver qué presentan los "pedristas" en Almería, que tienen su feudo en el grupo municipal de la capital y en las instituciones que dependen del Gobierno central… "como no podía ser de otra manera". Pero el "susanismo" ha tenido una presentación muy pobre en Almería… lo cual no quiere decir más que eso, con ser significativo. La convocatoria a los medios se hizo sin que en ella aparecieran ni el logo ni las siglas del PSOE, pero lo que es mucho más llamativo, sin que nadie la firmara, cuando al día siguiente íbamos a conocerles a todos. Y es que insisto, la presentación de la plataforma de apoyo quedó muy, muy pobre, y para comprobarlo les invito a pinchar aquí y ver la imagen aquella plataforma que la apoyó en 2017, a la que debe sumarse el "grupo joven" que también se organizó con el mismo fin, y aquí para contemplar la correspondiente a 2021. No el covid-19 no es la excusa de que solo cuatro socialistas estén en la rueda de prensa, porque bien habrían podido convocar a los medios en un espacio abierto… o incluso haber mostrado un vídeo con cargos públicos que la respaldan, o un "abajofirmantes". Antes y ahora, el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y diputado autonómico por Almería, Rodrigo Sánchez Haro, ha sido quien ha encabezado las plataformas, y con él estaba la parlamentaria por Almería Noemí Cruz, ambos conscientes de que si Susana Díaz no lidera la candidatura, su carrera política se verá bruscamente interrumpida. Es comprensible que el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, "susanista" desde que el "susanismo" existe, no se dejara ver, porque como hombre riguroso quizá quiso mantener la neutralidad desde su cargo al menos en estos inicios, pero eso contrasta con que el secretario general de Juventudes Socialistas en la provincia de Almería, Juan Francisco Garrido, decidiera lo contrario y sí prestara su apoyo a la actual líder del socialismo andaluz en este acto. Y luego, de todos los ediles que el PSOE tiene en Almería, solo acudió uno, una concejal de Cantoria, Loli Cruz. Pero ya el remate de la presentación fue el propio mensaje que lanzaron, el de la petición de transparencia, y es que hay que recordar la polémica sobre los avales que se produjo para la elección de la actual Ejecutiva de la Agrupación Municipal Socialista en mayo de 2018. De un día para otro el censo de la Agrupación aumentó en 500 personas con derecho a voto, la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez le dio el visto bueno, y al final ganaron los "pedristas"… así que la petición de transparencia no es ninguna tontería en este caso. Da la sensación de que en el PSOE está pasando algo extraño, y es que –al menos lo que podemos divisar desde Almería- ni Susana Díaz ni aquel que venga apadrinado por Pedro Sánchez, cuenta con el cariño de las bases, a lo que se suma la incertidumbre entre quienes ostentan cargos públicos. Quizá sea porque la primera cosechó el peor resultado de la historia del PSOE-A… o tal vez por otra razón, y en cuanto al apadrinado por La Moncloa, es que resultará complicado defender las alianzas y decisiones tomadas por el Gobierno de coalición, y eso, los alcaldes y alcaldesas socialistas lo saben y lo temen.