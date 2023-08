Tenemos los detalles del concierto de RVFV en Almería

Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

jueves 17 de agosto de 2023 , 16:30h

RVFV congregará a miles de espectadores en su concierto exclusivo en Almería del próximo domingo. El Recinto de Conciertos del Ferial se abarrotará con el joven almeriense en una cita que promete ser histórica y con muchas sorpresas

Es una de las citas musicales más destacadas del verano y de la inminente Feria de Almería que empieza este viernes y con el placer añadido de que tiene denominación de origen almeriense. RVFV congregará a miles de espectadores en su concierto exclusivo en Almería de 2023 del próximo domingo, 20 de agosto, en un Recinto de Conciertos del Ferial que se abarrotará con el joven de Pescadería, en una cita que promete ser histórica y con muchas sorpresas, a partir de las 20.00 horas, con apertura de puertas una hora antes. Todo ello organizado por Crash Music y el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas para el concierto se encuentran a la venta desde la página web https://entradas.crashmusic.es/, habiendo modalidad de entrada normal, entrada vip en plataforma elevada y palcos. El ritmo de venta está siendo tan elevado que todo apunta a que se van a alcanzar las 10.000 entradas vendidas, todo un hito para un artista almeriense después de David Bisbal.

Para la cita del domingo RVFV no estará solo ya que además de que varios artistas actuarán a modo de teloneros, su concierto contará con numerosos artistas invitados y con una post party hasta llegar a las seis horas de música. Vera GRV, Yeieme y Chiche Nieto ofrecerán ‘showcase’ antes del concierto, con Pablo Más y José De Las Heras en Dj Set.

La actuación de RVFV contará con numerosos artistas invitados que a buen seguro van a hacer la noche todavía más especial. Hay que recordar que el concierto de RVFV contará con todas las medidas inclusivas que lleva a cabo la Fundación Music For All en numerosos festivales de España, y que han hecho a Cooltural Fest el festival más inclusivo de Europa. La fiesta terminará con una After Party oficial a cargo de Farandvla.

RVFV se ha convertido por derecho propio en un auténtico referente de la música urbana en España y con fuerte presencia fuera de nuestras fronteras, como avala su disco de platino en Italia. Desde Crash Music recuerdan al público más joven que el concierto puede ser incluido dentro del uso del Bono Cultural para mayores de 18 años ya que la entidad está adherida. Obteniendo la tarjeta de prepago, virtual o física del Bono Cultural Joven, tan solo hay que adjuntar el ticket o factura de compra al perfil a través de la App del Bono Cultural Joven.

RVFV, que cuenta con casi nueve millones de oyentes mensuales en Spofify, más de un millón de suscriptores en YouTube y casi medio millón en Instagram, se ha mostrado desde el primer momento “muy ilusionado” por una cita que asegura que “va a ser muy especial para todos nosotros. Daré todo lo que tengo para que lo paséis en grande todos los que vayáis ese día, que estéis conmigo. Va a ser un concierto completo, con muchas sorpresas. Quiero agradecer al Ayuntamiento y a Crash Music por todo el apoyo para lo que estamos preparando”.

Rafael Ruiz, RVFV, es un joven artista urbano, nacido en el barrio de Pescadería en Almería. En tan sólo tres años se ha convertido en uno de los artistas urbanos imprescindibles de la escena nacional. Cuenta con temas que superan los 100 millones de reproducciones en YouTube y Spotify. Ha conseguido ya más de una decena de discos de oro y platino en España y un doble platino en Italia. Su primer LP "Nastu", publicado a principios de 2022, premiado mejor álbum música urbana 2023, cuenta con colaboraciones de artistas como Rels B o Sfera Ebbasta.

Pero además ha seguido sorprendiendo con hits internaciones como "Tigini (Remix)" junto a Kikimoteleba o "Pantera" con el argentino Duki. Para seguir su exitosa senda ha publicado un nuevo EP, "Metamorfosis", que incluye colaboraciones con Morad y Dellafuente, y numerosos singles a lo largo de este 2023.