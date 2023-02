Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Salud garantiza asistencia sanitaria 24 horas en La Mojonera

miércoles 22 de febrero de 2023 , 15:36h

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha mantenido un encuentro con el alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, en el que se han puesto sobre la mesa los recursos sanitarios con los que cuentan los vecinos del municipio del poniente almeriense, y en el que el delegado ha garantizado la asistencia sanitaria durante las 24 horas del día, al mismo tiempo que ha tendido la mano a Hernández para trabajar de forma conjunta en todo aquello que se pueda mejorar.

Juan de la Cruz Belmonte ha detallado que el Centro de Salud de La Mojonera cuenta con un total de 7 médicos en Atención Primaria que atienden a una población de referencia de 10.266 usuarios, con cupos de una media que no supera los 1.500 usuarios, así como dos pediatras con cupos inferiores a 950 niños, con horario de mañana y de tarde de lunes a jueves, y de mañana los viernes. Belmonte ha informado asimismo que desde hace 2 años viene funcionando la consulta de Acogida en la que han sido atendidos más de 2.200 pacientes. Esta consulta viene a atender a usuarios que por cualquier motivo no han obtenido cita en el día y su motivo de consulta no pueda ser demorable. Estas consultas atendidas por profesionales de la enfermería altamente cualificados tienden a ser resolutivas en más de un tercio de los casos atendidos.

Por otro lado, el delegado ha detallado que el Centro de Salud de La Mojonera se encuentra en una zona geográfica a una media de 15 minutos de cuatro puntos de urgencia, por lo que en caso de que un paciente precisase asistencia urgente está totalmente garantizada tal y como ha venido ocurriendo hasta la fecha.

El delegado y el alcalde de La Mojonera han anunciado que mantendrán un encuentro con los representantes vecinales del municipio, en el que Belmonte detallará las opciones de mejora conjunta de los recursos sanitarios para una atención de excelencia.