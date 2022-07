Capital Salvador Martínez presentó en el Auditorio ‘Luz, el despertar de los sentidos’ lunes 11 de julio de 2022 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En una atmósfera y ambientación de reflexión y meditación el pianista almeriense compartió su disco más personal con buena respuesta del público presente Ajeno a los calores de una rigurosa tarde de julio y verano, el Auditorio Municipal Maestro Padilla fue, en la tarde noche de ayer, un espacio de serenidad, reflexión y recogimiento en lo que fue la presentación en directo de ‘Luz, el despertar de los sentidos’, el nuevo disco del compositor, productor, pedagogo musical y pianista almeriense Salvador Martínez. Una cita enmarcada dentro de la amplia programación estival puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Titulado por la Universidad de Almería y la Universidad de Granada con estudios de piano, música, canto, musicoterapia, musicología, pedagogía, sociología y psicología y con más de 25 años de experiencia, Salvador Martínez compartió con el público su disco más personal, en una atmósfera y ambientación de meditación. Un total de doce piezas interpretadas en orden de composición, desde la más antigua, ‘La Sirena’, compuesta en su estancia en Londres en 1992, hasta la final, ‘Nagare’, entre julio y agosto de 2019. Previo a cada tema, se proyectó la historia de cómo se creó dicha composición, mediante la narración a cargo de una voz femenina, para posteriormente ser interpretado con la solemne majestuosidad del piano de cola. Así, el viaje continuó con ‘Mujer’, ‘2005’, ‘Capricho andaluz’, ‘Romance’, ‘La cafetera’, ‘El tesoro del dragón’, ‘Arnia’, ‘No soy un ángel’ y ‘Little Saray’, antes del mencionado cierre con ‘Nagare’, para finalmente interpretar el tema ‘Un Mundo Nuevo’, cuya letra se compartió junto con el programa. Salvador, que define ‘El despertar de los sentidos’ como “un nuevo concepto musical de concierto terapéutico”, regaló al público la oportunidad de ser ‘Socio de oro del despertar de los sentidos’, lo que significa que todos los asistentes que se inscribieron podrán asistir de manera gratuita a cualquier concierto que ofrezca el artista en cualquier parte del mundo, sin limitación de espacio y pudiendo entrar a cualquier parte del backstage. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.