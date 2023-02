Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital San Valentín llega al Cerro San Cristobal a pesar del viento y la lluvia sábado 11 de febrero de 2023 , 20:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los concejales Diego Cruz y Sacramento Sánchez han participado en esta actividad dinamizadora celebrada en La Loma de San Cristóbal Ni el fuerte viento ni la lluvia han impedido que los vecinos del Cerro de San Cristóbal, y también los visitantes que se han acercado, celebren la actividad dinamizadora ‘Esperando a San Valentín’. A las once de la mañana ha comenzado esta actividad en la calle Loma de San Cristóbal, justamente en la parte del arco, con la presentación de la misma a todos los asistentes. A continuación, se ha realizado la representación teatral de la obra ‘Un año más vuelve San Valentín’. Los concejales de Cultura y de Servicios Municipales, Diego Cruz y Sacramento Sánchez, han acompañado a vecinos y visitantes en el inicio de esta actividad realizada ante la llegada de un nuevo 14 de febrero. Al mediodía, María Noell deleitó a todos los asistentes con un concierto de acordeón antes de que comenzase la actividad ‘Poesía es Amor’. Todas las parejas que así lo desearon, declararon su amor desde este enclave único de la capital mirando hacia el mar almeriense. Acto seguido se entregaron frases de amor a todos los participantes para que las recitasen al son de música de fondo. Con esta actividad se puso fin a la jornada de mañana antes del descanso para el almuerzo Además, durante toda la mañana, dos personas ataviadas con trajes típicos realizaron una visita guiada por este barrio almeriense, repartiendo a todos los participantes claveles rojos y blancos. Por la tarde, la actividad se reanudó con la actuación del Grupo Municipal de Baile de Folklore ‘Virgen del Mar’. A continuación, los vecinos disfrutaron del toque de acordeón y cantos de amor. El ‘Recital Poético’ inundó de versos de amor estas calles del casco histórico almeriense. Por último, los organizadores entregaron un obsequio de bombones a todas las personas presentes mientras disfrutaron del mejor atardecer posible, el que se da en Almería, cerrando con esta puesta de sol la actividad dinamizadora. Hay que recordar que la misma ha sido posible gracias a la colaboración de la Asociación del Cerro de San Cristóbal, el Foro Almería Centro, la Asociación de Mayores Gran Sol de Almería, la Asociación Puerta de Europa y el propio Ayuntamiento de Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

