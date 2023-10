Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Sánchez no tiene límites Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por jueves 12 de octubre de 2023 , 18:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha demostrado una vez más que no tiene escrúpulos ni principios a la hora de buscar su investidura. Tras negociar con un condenado por sedición, malversación y desobediencia como Oriol Junqueras, ahora parece dispuesto a hablar directamente con el prófugo Carles Puigdemont, que huyó de la justicia española tras el intento de golpe de Estado en Cataluña. Sánchez ha eludido confirmar si tiene intención de llamar por teléfono a Puigdemont, como hizo con Junqueras, y se ha limitado a decir que se reúne y habla con los grupos parlamentarios. Sin embargo, todos sabemos que el líder de Junts per Catalunya no es un interlocutor válido ni legítimo para el Gobierno de España, sino un fugitivo de la ley que pretende imponer sus intereses separatistas por encima de la soberanía popular y la Constitución. Sánchez está traicionando a los españoles, a sus votantes, y a la democracia al pactar con los que quieren romper el país y desafiar al Estado de derecho. Está vendiendo la unidad y la convivencia por un puñado de votos que le permitan seguir en el poder. Está cediendo al chantaje de los que exigen una mesa de diálogo bilateral, una amnistía para los presos y un referéndum de autodeterminación. Sánchez no tiene límites ni vergüenza. Está dispuesto a todo con tal de sacar adelante su investidura, incluso a hablar con un prófugo que debería estar en la cárcel. Es una irresponsabilidad y una indignidad. Los españoles merecemos un presidente que defienda la ley y la democracia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 123 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes