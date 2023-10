Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Sánchez no tiene prisa Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 04 de octubre de 2023 , 09:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Pedro Sánchez ya nos ha dicho que no miente, que solo cambia de opinión, y por eso si hasta el domingo insistía en que Alberto Núñez Feijóo tenía paralizado el país, ahora ya no hay prisa. Lo único que ha cambiado es que antes era el candidato del PP y ahora es él quien tiene que lograr la confianza del Congreso. La pregunta es qué han hecho hasta ahora Sánchez y su partido, porque si tan convencido estaba del fracaso del candidato del PP ¿porque él no estado negociando durante ese mes que considera perdido? Y si tan convencido está de que tendrá éxito ¿por qué necesita más tiempo? Y es que Sánchez necesita más tiempo que Núñez Feijóo, porque hasta la presidenta del Congreso, Francis Armengol, le dice que se tome todo el tiempo que quiera, que hasta el 26 de noviembre no hay por qué precipitarse. Sánchez ya no ve pérdida de tiempo en demorar lo que haga falta. Este es otro abuso de Sánchez sobre otro poder del Estado. No se entiende desde un punto de vista democrático y de respeto a las instituciones, que al candidato del PP se le fije un tiempo concreto, tasado, para llegar a acuerdos, y al candidato del PSOE se le deje barra libre, y más, insisto, cuando viene asegurando que logrará su objetivo indiscutiblemente. Lo cierto, o al menos lo que dicen los implicados, es que Sánchez llegó a su cita con el Jefe del Estado con menos apoyo que la primera vez, puesto que si en la otra ocasión pudo presentarse con el aval del PSOE y de Sumar, en esta ocasión Yolanda Díaz ha dicho que el acuerdo entre ellos "está lejos". Esas palabras no se las cree nadie, pero es lo que ha verbalizado publicamente, o sea, que Sánchez ha perdido ese apoyo y no ha logrado ninguno más que presentarle a Felipe de Borbón, pero tampoco que mostrar a la ciudadanía. Antes era urgente formar gobierno, ahora no. No es mentira, es cambio de opinión. Eso fue lo que dijo Sánchez a Carlos Alsina cuando le preguntó por qué mentía tanto. Y parece que eso es lo que pasa ahora. Ahora hay otro cambio de opinión, y eso nos anticipa que quizá decir sí a la amnistía y al referéndum que piden los independentistas, también será cuestión de cambio de opinión. Antes la amnistía no cabía en la Constitución, y ahora es interpretable hasta el punto de caber, y lo que no tiene sitio es el referendum de autodeterminación, pero probablemente será hasta el próximo cambio de opinión, que puede ser los próximos Presupuestos Generales del Estado. Incluso es posible que cambie de opinión y no acepte las exigencias de los independentistas y vayamos a elecciones, porque con el independentismo llegarán las cartilla de racionamiento, y no podría dormir tranquilo pactando con Puigdemont. Hasta el próximo cambio de opinión. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1116 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes