Sánchez solo ha invertido en agua el 5% de lo presupuestado en Almería

miércoles 26 de abril de 2023 , 12:46h

El diputado del PP por la provincia, Juan José Matarí, detalla en el Congreso que que la desaladora del Bajo Almanzora lleva cinco años esperando reparación

El diputado del Partido Popular por Almería, Juan José Matarí, ha puesto este miércoles en evidencia la política hídrica del presidente Pedro Sánchez, en el transcurso de una pregunta que le ha formulado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Matarí ha recordado que en dos años y medio, con más de quinientos cincuenta millones disponibles "sólo están en ejecución dos de las ochenta y dos obras de modernización de regadío comprometidas" y ha ironizado con que "cada año presentan presupuestos históricos, que luego no se ejecutan", poniendo como ejemplo el caso de Almería, donde "en 2021 invirtieron solo el 4% de los presupuestado, cinco años esperando la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora".

El diputado también ha entrado el la polémica sobre los regadíos de Doñana, y le ha preguntado "por qué no hacen la obra que son de su competencia, la presa de Alcolea, la base de los ríos Tinto y Odiel, las conducciones de Rules, las conducciones de Siles, y tantas otras". Se ha preguntado "¿qué hacen con los 6.000 millones que decía la vicepresidenta primera?".

En esa misma línea ha insistido con que "los problemas no se solucionan haciéndose fotos en Doñana, ni tampoco viajando en Falcon y en helicóptero para veranear en la Marismillas, eso sí que es de señorito", y la ha contrapuesto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de quien dice que se preocupa " por buscar soluciones a los problemas que en Andalucía no han resuelto 38 años de socialismo, eso es responsabilidad". Y directamente a la ministra le ha preguntado por qué autorizó en 2011 "el almacenaje de gas en el suelo del Parque Nacional", pidiéndole que "dejen ustedes de insultar al Gobierno andaluz, hagan alguna propuesta, háganle caso al señor Guerra, si lo hicieran en este y en otro asuntos mejor iría a España".

Pero Matarí ha ido a más, resaltando que "no tenemos las infraestructuras necesarias pero su ministerio destruyó 108 presas en 2021", y preguntando si "puede decirnos cuántos hectómetros cúbicos se han perdido reúnen". También ha criticado que reune a la Mesa de la Sequía, pero "tarde y mal, no adoptan ninguna decisión, y no asiste ni el ministro de Agricultura ni usted señora Ribera".

También le ha preguntado de modo muy directo si "descarta usted que se puedan producir este verano restricciones y cortes de agua para el consumo humano".

Finalmente ha pedido un pacto de Estado por el agua, y anunciado que será Alberto Núñez Feijóo quien lo lidere cuando presida el Gobierno de España.

Durante la sesión de control en el Congreso, Teresa Ribera ha reconocido que "las sequías son cada vez más frecuentes", ha asegurado que están "trabajando para anticipar, invertir y reaccionar a tiempo en los episodios de sequía" y ha pedido al PP que no prometa agua en Doñana.

"No prometer agua donde es difícil que haya más como Doñana, cuidar el agua allí donde la aportación de nitratos, la explotación del recurso a través de extracciones o desaladoras ilegales ponen en peligro ecosistemas acuáticos como el Mar Menor, pero estamos trabajando para anticipar, invertir y reaccionar a tiempo en los episodios de sequía, como el año pasado", ha subrayado Ribera.

Si bien, el diputado del PP ha opinado que "España hoy no está preparada para afrontar una sequía" y ha acusado al Gobierno de "anteponer la ideología a los intereses generales". También le ha reprochado que "destruyó 108 presas en 2021" y le ha afeado que lo que ha hecho la ministra por Doñana es "una entrevista para insultar al presidente de la Junta de Andalucía". "Dejen de insultar al gobierno andaluz y hagan alguna propuesta", ha pedido.

Ribera ha reprochado a los diputados un "desconocimiento mayúsculo" y ha asegurado que cuando llegaron al Gobierno tuvieron que trabajar "desde cero" sobre lo que el PP dejó "laminado". "1.500 millones euros de inversión en infraestructuras hidráulicas en 2011, 360 millones cuando llegamos al Gobierno en 2018, ni para seguridad de presas había", ha indicado.