Sánchez Teruel asegura que en 4 años se han duplicado las aulas prefabricadas

lunes 26 de septiembre de 2022 , 14:32h

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha mostrado su preocupación por que desde la Delegación Provincial de Educación se trasladen “falsas expectativas” a la opinión pública en torno a un tema “tan sensible para las familias, como son las aulas y los colegios en los que estudian sus hijos e hijas” en los que se observa “una gran saturación” con la proliferación de aulas prefabricadas desde la llegada de Moreno Bonilla a la Junta de Andalucía. De hecho, según ha dicho, en los últimos cuatro años “se han duplicado las aulas prefabricadas” en Almería hasta alcanzar la cifra actual de más de 120.

“El delegado de Educación miente cuando da a entender que el 97% de las prefabricadas que hay ahora mismo tienen obras a la vista” porque “la mayoría de las prefabricadas actualmente instaladas no tienen ni obras en ejecución ni obras que se vayan a concluir en un año, para el próximo curso”, ha sentenciado a la luz de las afirmaciones de la propia consejería. En este sentido, Sánchez Teruel calcula que en virtud de lo que dice el delegado, que ha reconocido que en cuatro años el Gobierno de Moreno Bonilla ha eliminado solo 30 aulas prefabricadas, “a ese ritmo de actuación, son necesarios muchos años acabar con todas las existentes en la actualidad”.

Con el objetivo de conocer cómo va a terminar Educación con este tipo de instalaciones, que el PP bautizó en la oposición como ‘barracones’, los socialistas van a solicitar la comparecencia de la consejera Patricia del Pozo en el Parlamento andaluz, como ha anunciado el diputado socialista, que está realizando una visita por las distintas localidades donde hay prefabricadas junto a alcaldes, portavoces y familias afectadas. Si la semana pasada visitaba las prefabricadas instaladas en centros educativos del municipio de El Ejido, esta mañana ha visitado, junto al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Manolo García, las instaladas en este municipio, como las del IES Turaniana donde hay 18 aulas prefabricadas en un solo centro.

De momento, con los datos que ha aportado la Delegación Provincial de Educación “se revelan dos cuestiones muy curiosas”. “Las obras que permiten eliminar algunas de las aulas prefabricadas son las que se planificaron en 2018 y que durante toda la pasada legislatura no han ejecutado; las demás no tienen por ahora obras a la vista, en un año, ya que muchas de ellas, a día de hoy no tienen ni el proyecto de obras tras cuatro años demandándose”, ha asegurado el parlamentario del PSOE de Almería quien añade que el Gobierno de Moreno Bonilla no ha dedicado de su presupuesto en cuatro años “prácticamente nada” para erradicar este tipo de instalaciones provisionales en centros educativos públicos.

Esta es una segunda cuestión que salta a la luz tras las afirmaciones de la Delegación de Educación de Almería: “De fondos propios de la Junta, de esos que utilizan ahora para perdonar impuestos a las rentas de capital, no han dedicado nada en 4 años. Han sido los fondos que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha transferido al Gobierno de Andalucía, del paquete de Fondos Europeos recibido por España para reforzar el sistema educativo ante la pandemia, los que ahora está utilizando el Ejecutivo de Moreno Bonilla, tras casi cuatro años, para plantear las obras necesarias para eliminar algunas de las aulas prefabricadas en Almería”, ha argumentado.

“Para que a todos los almerienses nos queden claras las actuaciones concretas y los plazos para terminar con la saturación que sufren los centros educativos, que es lo que todos deseamos”, Sánchez Teruel ha retado al delegado de Educación a visitar “juntos, en compañía de equipos directivos y las familias los centros educativos y que expliquen qué obras hay en ejecución o que obran van a hacer, qué proyectos tiene redactados para ellas, qué proyectos tiene pendientes de redactar y para qué año van a estar concluidas las obras que permitan eliminar las prefabricadas en las que estudian sus hijos” y para poner fin a las ocupaciones con aulas, de laboratorios, bibliotecas o salones de actos. “En un salón de actos en Roquetas hay un aula improvisaba con 40 alumnos” ha añadido. Sobre todo, ha dicho el parlamentario andaluz, “el objetivo último que todos compartimos es que el Gobierno realice a la mayor brevedad posible las obras que permitan eliminar los barracones y las ocupaciones de bibliotecas, laboratorios, salones de actos u otros espacios que no son aulas”.