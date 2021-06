Capital Se celebra la competición para menores de 12 años de los Juegos Deportivos Municipales de Lucha miércoles 16 de junio de 2021 , 19:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Se ha desarrollado en grupos burbuja y sin público, en el Pabellón Rafael Florido Los Juegos Deportivos Municipales siguen avanzando en algunas disciplinas. La siguiente que ha celebrado la competición ha sido Lucha. Un total de 52 niños y niñas menores de 12 años tomaron parte en una sola jornada, el pasado sábado, día 12, que se desarrolló en grupos burbuja, con una duración de 50 minutos para cada ciclo educativo, o categoría de edad. Sin público, con todas las medidas sanitarias establecidas, y con la entrega de premios al aire libre. Los jóvenes participantes realizaron una activación previa con juegos, y un calentamiento dinámico en circuitos por estaciones. Finalmente participaron en distintos juegos de lucha adaptada por categoría de peso, edad, y burbuja correspondiente. La actividad se desarrolló en el Pabellón Rafael Florido de Almería, con la colaboración de la EMD Alianza Syngenta KSV de la capital. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, felicita por “la buena organización con la que se han desarrollado los JDM de Lucha, al igual que los demás que se han realizado hasta la fecha, siempre con las máximas medidas de seguridad sanitaria”. Por su parte, el director técnico de la EMD Alianza Syngenta KSV, León Granda, afirma que “la vuelta a la competición municipal ha sido muy emocionante para los pequeños. Les ha hecho ilusión y motivado. Ha sido una experiencia enriquecedora para todos”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

