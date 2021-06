Toda Almería en nivel 1 por covid-19

miércoles 16 de junio de 2021 , 19:35h

Los nuevos niveles de alerta son de aplicación durante siete días desde las 00.00 horas del jueves 17 de junio







En desarrollo de la Orden de la Consejería de Salud de 7 de mayo de 2021, los comités territoriales de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias andaluzas se han reunido hoy por vía telemática, presididos por los respectivos delegados territoriales de Salud y Familias, para analizar los datos epidemiológicos en sus respectivos ámbitos de actuación. Sobre la base de los informes de evaluación específica realizados por la Sección de Epidemiología de las respectivas delegaciones territoriales de la Consejería de Salud y Familias, han decidido restringir la libertad de movimiento y cierre de actividad no esencial por haberse superado los 1.000 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los perímetros los siguientes municipios: Sevilla: Cantillana y Herrera



La Junta de Andalucía, a través de su Gabinete Jurídico, ha solicitado la ratificación judicial de la medida adoptada, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.



Dichas medidas no entrarán en vigor hasta que no emita ratificación el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.





NIVELES DE ALERTA

De aplicación desde las 00.00 horas del jueves 17 de junio





Provincia de Almería

n Distrito Sanitario Poniente: Nivel de Alerta 1.n Distrito Sanitario Almería: Nivel de Alerta 1.n Área de Gestión Sanitaria Norte: Nivel de Alerta 1.· IA a 14 días· IA a 7 días· IA a 14 días en mayores de 65 años· Pruebas PDIA· Porcentajes de trazabilidad· Índice de camas UCI· Índice de hospitalización· Cobertura de vacunaciónEstos parámetros se aplican para todas las comunidades autónomas.Los comités territoriales de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto realizan un seguimiento continuo de la situación epidemiológica en sus provincias e informan sobre la necesidad de mantener o modular los niveles de alerta y sus grados según el riesgo sanitario y la proporcionalidad de las medidas. Se reúnen cada miércoles para evaluar la situación de los municipios.