Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Se incorporan nuevos funcionarios del Estado jueves 09 de noviembre de 2023 , 17:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado recibe a los nuevos funcionarios de la Dependencia de Sanidad y Política Social y la Dependencia Agricultura y Pesca en Almería. José María Martín ha mantenido una reunión con un total de 8 empleados públicos de la Administración General del Estado El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha recibido esta mañana a los ocho nuevos funcionarios que se han incorporado a las Dependencias de las Áreas de Sanidad y Política Social y de Agricultura y Pesca en Almería. Acompañado por secretario general de la Subdelegación, Juan Ramón Fernández Imbernón, la jefa de la dependencia de Sanidad y Política Social, María Luisa Maroto, y por el jefe de la dependencia de Agricultura y Pesca, Francisco Fernández Abad, Martín les ha dado la bienvenida a los funcionarios que se han ido incorporando a sus respectivos puestos entre junio y septiembre de este año. Entre los nuevos funcionarios que forman parte de la Administración General del Estado hay médicos, farmacéuticos, veterinarios, ingenieros agrónomos y enfermeros que ya desarrollan sus puestos en las distintas instalaciones ubicadas tanto en el edificio de la Subdelegación en la calle Arapiles, como en el edificio de la calle Hermanos Machado y en el Puesto de Control Fronterizo (PCF) del puerto de Almería. El subdelegado del Gobierno ha puesto en valor “la importancia de incorporar a nuevos funcionarios, jóvenes que vienen a sumarse a distintas ocupaciones en materias vitales para el desarrollo de la Administración del Estado en Almería como el centro de vacunación internacional o el control de las exportaciones e importaciones en el puerto, así como de los análisis de las sustancias estupefacientes”. La Dependencia de Sanidad y Política Social se encarga además de la vigilancia y control de los posibles riegos para la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías y del tráfico internacional de viajeros, mientras que la Dependencia de Agricultura y Pesca tiene encomendados los controles de las mercancías especialmente aquellos de origen animal, vegetal y perecederos y sus funciones van desde el control de las mercancías destinadas al consumo humano (alimentación, medicamentos, etc.), principalmente. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.