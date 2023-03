Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Se libra de la condena porque no está claro si era el patrón de una patera

sábado 18 de marzo de 2023 , 10:30h

TSJA revoca una condena de cinco años y medio a un hombre

Un hombre ha sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) después de haber sido condenado en primera instancia a cinco años y medio de prisión por patronear una patera que volcó con otras 16 personas durante una travesía desde Argelia en dirección a Almería en junio de 2021.

El tribunal consideró que durante el juicio no se pudo demostrar su participación en el delito que se le imputaba. La sentencia revocó la pena impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería y ordenó la liberación del acusado, ya que no se cumplió el principio de contradicción durante el juicio al no haberse formulado preguntas claras para aclarar lo que había declarado en la fase de instrucción, y su versión era confusa y contradictoria.

La sentencia ha aceptado uno de los cuatro motivos de impugnación presentados por el abogado defensor, Nabil El Meknassi. Esto ha invalidado la condena y ha cambiado el relato de hechos probados inicialmente, en el que el acusado fue señalado por dos testigos protegidos durante la investigación. El motivo de impugnación aceptado se refiere a la declaración del acusado ante la juez de instrucción, en la que afirmó que "todos los ocupantes de la patera, incluido él, se turnaron para patronear la nave durante todo el trayecto". Sin embargo, esta afirmación no fue ratificada en el juicio. La Fiscalía se opuso al recurso presentado.

El 30 de junio de 2021, alrededor de las 12:35 horas, una embarcación con 17 ocupantes indocumentados, incluyendo un hombre acusado, volcó en el mar. La Guardia Civil encontró la embarcación de fibra de cinco metros de eslora que había partido desde la costa argelina hacia las costas españolas. Cada uno de los inmigrantes irregulares había pagado aproximadamente 5.000 euros a los organizadores del viaje por su traslado. El patrón de la embarcación no ha sido identificado.

Durante el viaje, que se llevó a cabo en gran parte durante la noche, la embarcación carecía de medidas de seguridad como chalecos salvavidas, iluminación y equipos de navegación. Además, era demasiado pequeña para transportar a todas las personas y la distancia que debían recorrer. A pesar de que el mar estaba tranquilo al principio, más tarde hubo oleaje que causó la entrada de agua en la embarcación. En un momento dado, la embarcación volcó y todos los ocupantes cayeron al mar. Afortunadamente, fueron rescatados por la Guardia Civil antes de que la embarcación se hundiera por completo.