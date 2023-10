Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Segura tilda de “ridículo” que Valverde cuestione la EDAR de Cabo de Gata

lunes 16 de octubre de 2023 , 07:59h

El concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, concejal del Distrito Bahía y vecino de Cabo de Gata, Juanjo Segura, ha tildado de “ridículas” las palabras de la portavoz municipal socialista, Adriana Valverde, poniendo en cuestión las actuaciones para la agrupación de vertidos de aguas residuales y depuración en los núcleos de Cabo de Gata, La Fabriquilla y la Almadraba, “unas obras comprometidas y con su tramitación en marcha”.

Segura recuerda que estas obras se realizan conjuntamente con la Junta de Andalucía “y ambas administraciones estamos trabajando de la mano para cumplir los plazos comprometidos y lograr el ‘vertido cero’ en el Parque Natural de Cabo de Gata, algo que los socialistas no supieron o no quisieron hacer en casi cuarenta años de gobierno, como otras tantas cosas. No se acordaron en el gobierno y se acuerdan en la oposición. Hace falta tener la cara muy dura”.

Respecto a la parte municipal del proyecto, es decir las obras de saneamiento en los barrios que no lo tienen, la Fabriquilla y la Almadraba de Monteleva, el edil afirma que “en el borrador de los presupuestos municipales de 2024 se contempla una partida de 250.000 euros para la redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de recogida de aguas pluviales y red de saneamiento de ambos barrios”.

“Me consta” -añade- “que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, también está trabajando a velocidad de crucero en el proyecto de la EDAR de Cabo de Gata para impulsar las aguas residuales a la depuradora de El Toyo, por lo que las palabras de la portavoz socialista sembrando dudas al respecto solo pueden responder a un objetivo: hacer méritos dentro de su partido, aunque haga el ridículo”.

Juanjo Segura concluye poniendo en valor la “inversión histórica” de la Junta de Andalucía en la ciudad “en una materia tan importante como los recursos hídricos”: 25 millones de euros que permitirán, por un lado, “la mejora del tratamiento de las aguas residuales de tres núcleos emblemáticos del Parque Natural, como son Cabo de Gata, La Fabriquilla y La Almadraba” y, por otro, “la construcción de la tubería que conecta los depósitos de La Pipa con San Cristóbal para llevar agua desalada de calidad a todos los núcleos urbanos de la capital. Esto son realidades y lo del Psoe, cuentos”.