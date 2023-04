Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Seis claves de futuro para Almería María del Mar Vázquez Más artículos de este autor Por domingo 02 de abril de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El futuro de Almería avanza por un camino sustentado sobre seis claves básicas: comunicaciones, agua, PGOU, turismo, inclusión y Casco Histórico. Para Almería, las comunicaciones siguen siendo en este inicio del S.XXI un factor limitante para una provincia de naturaleza exportadora y receptora de visitantes. Y aunque la comunicación aérea la estamos trabajando con Diputación, Junta de Andalucía y las aerolíneas, Almería necesita más trenes. Por eso creo que es una excelente noticia que el actual gobierno haya licitado por fin el soterramiento para la llegada del AVE. Y también doy las gracias a la Junta de Andalucía por haber demostrado tener altura de miras y priorizar los intereses de los almerienses sobre todas las cosas. Por otra parte, el agua nunca puede ser un residuo, pero sí un recurso. La situación de sequía nos apremia a que, desde el Ayuntamiento, aseguremos la generación suficiente de agua de calidad a nuestros ciudadanos y que seamos responsables con el agua residual que producimos para que vuelva de nuevo a ser usada en nuestro campo. Y Almería debe seguir creciendo. Entiendo que la principal apuesta del nuevo PGOU debe procurar la suficiencia de suelos para actividades productivas, de modo que se puedan explotar al máximo los valores de centralidad de la capital y fijando además población, con toda la generación de riqueza y oportunidades que ello representa. Otra de esas claves de futuro para Almería es el aprovechamiento máximo de su potencialidad turística, trabajando para ello de la mano de la experiencia y profesionalidad del sector privado. Y todo ello sin olvidar que el futuro será inclusivo, o no será. Por eso debemos seguir haciendo de Almería una ciudad de personas y para las personas, con independencia de sus capacidades. Y finalmente hay que seguir dando pasos efectivos para reposicionar el Casco Histórico como un motor dinamizador de toda Almería. Actuaciones como la recuperación de la Casa Consistorial y el entorno de la Alcazaba marcan ese camino de transformación, diferenciación y de excelencia urbana. Por eso, y con independencia de lo que puedan determinar las urnas el próximo mes de mayo, quiero pedir a la sociedad almeriense que mantenga siempre activa la ilusión por Almería, ya que vivir aquí no sólo es una suerte: es sobre todo una oportunidad Es una información de noticiasdealmeria.com:.. María del Mar Vázquez Alcaldesa de Almería (PP) 91 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)